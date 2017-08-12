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TFF'den 'Eren Bülbül' kararı!

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TFF'den 'Eren Bülbül' kararı!
TFF Süper Lig maçlarına, "İyi ki varsın Eren!" pankartıyla çıkılmasını kararlaştırdı.

Ayrıntılar gelecek...

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