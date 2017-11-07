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TFF'den işitme engellilere terbiyesizlik

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TFF'den işitme engellilere terbiyesizlik
TFF'nin, işitme engellilerin oynadığı ligin adını "Turkcell Sağırlar Futbol Süper Ligi" olarak değiştirmesi tepkilere neden oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu işitme engellilerin oynadığı ligin adını Turkcell Sağırlar Futbol Süper Ligi" olarak değiştirdi.

Yapılan açıklamada: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği İşitme EngellilerSpor Federasyonu bünyesinde bulunan ligin adı "Turkcell Sağırlar Futbol Süper Ligi" olarak değişti" denildi.

Ligin 'Sağırlar Ligi' olarak değiştirilmesi sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. O tepkilerden bazıları şöyle:

12 takımın mücadele ettiği lig, iki devre üzerinden 22 hafta sürüyor. Lige katılan takımların isimleri şöyle:

İstanbul Sessizler Spor Kulübü

Kayseri İşitme Engelliler Spor Kulübü

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü

Ankara İşitme Gençlik Spor Kulübü

Torbalı İşitme Engelliler Spor Kulübü

Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü

Manavgat Belediye İşitme Engelliler Spor Kulübü

Elazığ Belediye İşitme Engelliler Spor Kulübü

Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü

Başkent Sağırlar Spor Kulübü

Karşıyaka Duymazlar Spor Kulübü

Antalya İşitme Engelliler Spor Kulübü

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