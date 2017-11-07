TFF'den işitme engellilere terbiyesizlik
Türkiye Futbol Federasyonu işitme engellilerin oynadığı ligin adını Turkcell Sağırlar Futbol Süper Ligi" olarak değiştirdi.
Yapılan açıklamada: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği İşitme EngellilerSpor Federasyonu bünyesinde bulunan ligin adı "Turkcell Sağırlar Futbol Süper Ligi" olarak değişti" denildi.
Ligin 'Sağırlar Ligi' olarak değiştirilmesi sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. O tepkilerden bazıları şöyle:
12 takımın mücadele ettiği lig, iki devre üzerinden 22 hafta sürüyor. Lige katılan takımların isimleri şöyle:
İstanbul Sessizler Spor Kulübü
Kayseri İşitme Engelliler Spor Kulübü
Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü
Ankara İşitme Gençlik Spor Kulübü
Torbalı İşitme Engelliler Spor Kulübü
Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü
Manavgat Belediye İşitme Engelliler Spor Kulübü
Elazığ Belediye İşitme Engelliler Spor Kulübü
Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü
Başkent Sağırlar Spor Kulübü
Karşıyaka Duymazlar Spor Kulübü
Antalya İşitme Engelliler Spor Kulübü
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