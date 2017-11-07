Bugünkü YENİÇAĞ »

TFF'den yabancı kuralı açıklaması

»
TFF'den yabancı kuralı açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Ali Dürüst, yabancı kuralıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

BeIN SPORTS'a açıklamada bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Ali Dürüst, geleceğin milli takımını yaratmaya başladıklarını söyleyeyerek, video hakem konusunda da "Çalışmalar devam ediyor. Hazır olur olmaz video hakem sistemine geçeceğiz. Video hakem futbolun akışına sıkıntı vermeden çalışacak ve Türk futbolunu rahatlatacak" dedi.

Ali Dürüst, yabancı kuralı tartışmalarıyla ilgili ise "Federasyon kulüplerin federasyonu. Şu anki kural, 2 yıl önce kulüplerle birlikte çıkarıldı. Bugün için kısıtlama gibi bir planımız yok. Ancak kulüplerle bir araya gelip, altyapıdan gelen oyunculara daha fazla forma verilebilir mi diye görüşeceğiz. Ama bir kısıtlama söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
TFF'den yabancı kuralı açıklamasıTFF'den yabancı kuralı açıklamasıFenerbahçe'den Aykut Kocaman açıklamasıFenerbahçe'den Aykut Kocaman açıklamasıMuslera baba oldu!Muslera baba oldu!Hatalı penaltıya Cüneyt Çakır'dan açıklamaHatalı penaltıya Cüneyt Çakır'dan açıklamaAykut Kocaman kararını verdiAykut Kocaman kararını verdiSpor Bakanı Bak'tan yabancı sınırlaması açıklamasıSpor Bakanı Bak'tan yabancı sınırlaması açıklamasıAndrea Pirlo futbola veda ettiAndrea Pirlo futbola veda ettiGalatasaray, Rıdvan Dilmen'e dava açıyorGalatasaray, Rıdvan Dilmen'e dava açıyorKarabükspor Başkanı ve Yönetim Kurulu istifa ettiKarabükspor Başkanı ve Yönetim Kurulu istifa ettiAndrea Pirlo futbolu bıraktıAndrea Pirlo futbolu bıraktı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti