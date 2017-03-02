Yönetmen: John Lee Hancock

Oyuncular: Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch ve Linda Cardellini

Dağıtım: PinemArt Film

The Founder, Mc Donalds'ın gerçek hikâyesini konu alıyor. Hikâye, Amerika'da yaşayan Ray Kroc adlı girişimci ruhlu bir mikser satıcısının normalin üstünde sipariş alması ve buradaki potansiyeli fark etmesiyle başlıyor. Kroc, Mc Donald kardeşlerin Kaliforniya'daki restoranına giderek bir keşif yapar. Buradaki yoğun talep karşısında bir plan kurar ve bunu hayata geçirmek için karşısına çıkan her türlü engeli aşmaya kararlıdır.

