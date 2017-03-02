The Founder
Yönetmen: John Lee Hancock
Oyuncular: Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch ve Linda Cardellini
Dağıtım: PinemArt Film
The Founder, Mc Donalds'ın gerçek hikâyesini konu alıyor. Hikâye, Amerika'da yaşayan Ray Kroc adlı girişimci ruhlu bir mikser satıcısının normalin üstünde sipariş alması ve buradaki potansiyeli fark etmesiyle başlıyor. Kroc, Mc Donald kardeşlerin Kaliforniya'daki restoranına giderek bir keşif yapar. Buradaki yoğun talep karşısında bir plan kurar ve bunu hayata geçirmek için karşısına çıkan her türlü engeli aşmaya kararlıdır.
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