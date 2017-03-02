Bugünkü YENİÇAĞ »

The Founder

»
The Founder

Yönetmen: John Lee Hancock
Oyuncular: Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch ve Linda Cardellini
Dağıtım: PinemArt Film

The Founder, Mc Donalds'ın gerçek hikâyesini konu alıyor. Hikâye, Amerika'da yaşayan Ray Kroc adlı girişimci ruhlu bir mikser satıcısının normalin üstünde sipariş alması ve buradaki potansiyeli fark etmesiyle başlıyor. Kroc, Mc Donald kardeşlerin Kaliforniya'daki restoranına giderek bir keşif yapar. Buradaki yoğun talep karşısında bir plan kurar ve bunu hayata geçirmek için karşısına çıkan her türlü engeli aşmaya kararlıdır.
 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Kırmızısıİstanbul KırmızısıLogan: WolverineLogan: WolverineThe FounderThe FounderBir Gazze filmi: MunaBir Gazze filmi: Muna10 HAZİRAN 201610 HAZİRAN 20163 HAZİRAN 20163 HAZİRAN 201620 Mayıs 201620 Mayıs 20166 Mayıs 20166 Mayıs 201629 Nisan 201629 Nisan 201622 Nisan 201622 Nisan 2016
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti