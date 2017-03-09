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Thiago Motta arabasıyla taraftara çarpıp kaçtı

Thiago Motta arabasıyla taraftara çarpıp kaçtı
6-1'lik Barcelona hezimeti sonrasında futbolcuları havalimanında protesto eden bir taraftar, PSG'nin oyuncularından Thiago Motta'nın aracının önünü kesti. Motta adama çarparak olay yerinden uzaklaştı.
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