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Thiago Motta arabasıyla taraftara çarpıp kaçtı
Thiago Motta arabasıyla taraftara çarpıp kaçtı
6-1'lik Barcelona hezimeti sonrasında futbolcuları havalimanında protesto eden bir taraftar, PSG'nin oyuncularından Thiago Motta'nın aracının önünü kesti. Motta adama çarparak olay yerinden uzaklaştı.
09 Mart 2017 Perşembe 13:51
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