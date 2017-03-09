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Thiago Motta arabasıyla taraftara çarpıp kaçtı

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Thiago Motta arabasıyla taraftara çarpıp kaçtı
6-1'lik Barcelona hezimeti sonrasında futbolcuları havalimanında protesto eden bir taraftar, PSG'nin oyuncularından Thiago Motta'nın aracının önünü kesti. Motta adama çarparak olay yerinden uzaklaştı.

PSG’nin tecrübeli futbolcusu Thiago Motta, arabasıyla bir taraftara çarptı. Barcleona’ya karşı alınan 6-1’lik hezimet sonrasında protesto için İtalyan futbolcunun önünü kesen taraftarları gören Motta, bir taraftara spor arabasıyla önden çarptı.

Motta’nın çarptığı kişinin sırtından yaralandığı bildirildi. Saint Denis Hastanesi’ne götürülen taraftarın rahatsızlığının ciddi olmadığı açıklandı.

30 kişi civarındaki Paris taraftarları, 6-1’lik Barcelona hezimeti sonrası takımı protesto etmek için havalimanına gittiler. Bu esnada kameralar, arabasıyla oradan ayrılmak üzere olan Motta’ya çevrildi.

Arabanın içinde PSG’li oyuncunun eşi de bulunuyordu. Bir taraftar, aracın önüne kesmeye çalışınca Motta ona çarptı ve bu darbe adamın düşmesine sebebiyet verdi. Yoluna devam eden futbolcu olay yerinden uzaklaştı. Tecrübeli orta saha sakatlığı dolayısıyla maçta forma giymedi.

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