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THY Euroleague’de 24. hafta heyecanı

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THY Euroleague’de 24. hafta heyecanı
THY Euroleague’de 24. hafta heyecanı 2 Mart Perşembe ile 3 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

THY Euroleague’in 24. haftası Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe karşılaşması ile başlayacak. THY Euroleague’de 24. hafta heyecanı 2 Mart Perşembe ile 3 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas ile karşılaşacakken, Galatasaray Odeabank da Abdi İpekçi Spor Salonu’nda İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele edecek.

DAÇKA EVİNDE  YUNAN DEVİNİ AĞIRLAYACAK

Darüşşafaka Doğuş, evinde Yunan takımı Panathinaikos Superfoods ile oynayacakken, Anadolu Efes ise deplasmanda Rus ekibi UNICS Kazan ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış maçında ise Barcelona Lassa, CSKA Moskova'yı konuk edecek. 

THY Euroleague’in 24. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

2 Mart Perşembe

20.00 Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe
20.45 Galatasaray Odeabank - Real Madrid
21.00 Kızılyıldız- Brose Baskets Bamberg
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Olympiakos
23.00 Baskonia - EA7 Olimpia Milano

3 Mart Cuma

19.00 UNICS Kazan - Anadolu Efes
20.15 Darüşşafaka Doğuş - Panathinaikos Superfoods
23.00 FC Barcelona Lassa - CSKA Moskova 

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