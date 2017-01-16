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THY uçağına yıldırım isabet etti

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THY uçağına yıldırım isabet etti
Türk Hava Yoları’nın TK-2552 sefer sayılı Airbus 321 tipi TC-JRC kuyruk tescilli uçağı Dalaman seferini yapmak üzere sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı’ndan havalandıktan bir süre sonra yıldırım isabet etti.

Airbus 321 tipi uçak Dalaman Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmazken, uçak İstanbul yolcularını alarak Dalaman Havalimanı’ndan havalandı ve saat 13.40’da Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.

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