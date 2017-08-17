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THY uçağında hayatını kaybetti

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THY uçağında hayatını kaybetti
THY uçağında şeker komasına giren 68 yaşındaki Hollandalı yolcu, kabin ekibinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Türk Hava Yolları’nın (THY) Port Louis-İstanbul seferini yapan uçağında bulunan Hollandalı bir yolcu şeker komasına girerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki Hollandalı uyruklu Ramduelarie Ramavadh ailesiyle birlikte Mauritius’un başkenti Port Louis’ten İstanbul aktarmalı Amsterdam’a gitmek için THY uçağına bindi.

Hollandalı yolcu, uçak İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine yolcuya ilk müdahaleyi uçakta bulunan kabin görevlileri yaptı.

Ramavadh yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yolcunun şeker koması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

THY’nin Port Louis-İstanbul seferini yapan TC-LGN kuyruk tescilli Airbus A333 tipi uçağı saat 04.25’de Atatürk Havalimanı’na iniş yaparken, Hollandalı yolcunun cenazesi morga kaldırıldı.

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