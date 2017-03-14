Bugünkü YENİÇAĞ »

THY'de FETÖ operasyonu

»
THY'de FETÖ operasyonu
THY'de aralarında 7 pilot ve Genel Müdür Özel Kalem memuru iki kişinin de bulunda 26 çalışanın FETÖ bağlantısı oldukları gerekçesiyle işlerine son verildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) gelen yazı üzerine yapılan operasyonda işten çıkartılanlara gönderilen yazıda "Ortaklığımıza yapılan ihbar ve şikayetler dikkate alındığında, FETO/PYD terör örgütleriyle bağlantınız hakkında fiillerden birini veya bir kaçını işlemiş olabileceğiniz hususu değerlendirildi ve bylock şifreli konuşma programı kullanıcısı olduğunuz tespit edildiği gerekçesiyle" denilmesi dikkat çekti.

Türk Hava Yolları, 15 Temmuz sonrasında FETÖ operasyonu ile aralarında bir genel müdür yardımcısı, 3 başkan, 2 başkan yardımcısı, 15 pilot ve kabin memurlarının olduğu toplam 211 kişiyi işten çıkartmıştı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
YGS'de kopya çekmek istedilerYGS'de kopya çekmek istedilerKredi kartları o alışverişlere kapatılıyorKredi kartları o alışverişlere kapatılıyorTHY'de FETÖ operasyonuTHY'de FETÖ operasyonuKılıçdaroğlu'ndan, Başbakan'a çağrıKılıçdaroğlu'ndan, Başbakan'a çağrıİstiklal Marşı'nı Arapça okuttularİstiklal Marşı'nı Arapça okuttularS4002ler için Rusya'dan kredi istendiS4002ler için Rusya'dan kredi istendiFETÖ ana davasında flaş gelişme!FETÖ ana davasında flaş gelişme!Feyzioğlu'ndan, Erdoğan'a sert tepkiFeyzioğlu'ndan, Erdoğan'a sert tepkiAvrupa'nın gözü bu seçimdeAvrupa'nın gözü bu seçimdeCamide bağış paralarını çalmaya kalkan şüpheliye dayakCamide bağış paralarını çalmaya kalkan şüpheliye dayak
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti