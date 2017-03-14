THY'de FETÖ operasyonu

THY'de aralarında 7 pilot ve Genel Müdür Özel Kalem memuru iki kişinin de bulunda 26 çalışanın FETÖ bağlantısı oldukları gerekçesiyle işlerine son verildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) gelen yazı üzerine yapılan operasyonda işten çıkartılanlara gönderilen yazıda "Ortaklığımıza yapılan ihbar ve şikayetler dikkate alındığında, FETO/PYD terör örgütleriyle bağlantınız hakkında fiillerden birini veya bir kaçını işlemiş olabileceğiniz hususu değerlendirildi ve bylock şifreli konuşma programı kullanıcısı olduğunuz tespit edildiği gerekçesiyle" denilmesi dikkat çekti.

Türk Hava Yolları, 15 Temmuz sonrasında FETÖ operasyonu ile aralarında bir genel müdür yardımcısı, 3 başkan, 2 başkan yardımcısı, 15 pilot ve kabin memurlarının olduğu toplam 211 kişiyi işten çıkartmıştı.