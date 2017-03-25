THY'de o yasak başladı

Amerika ve İngiltere'ye İstanbul'dan yapılan direkt uçuşlarda yolcuların cep telefonlarından büyük elektronik cihazlarını uçak kabininde taşımamasına yönelik yasak bu sabahtan itibaren THY uçaklarında uygulanmaya başlandı.

Atatürk Havalimanı'nda bu sabah Amerika ve İngiltere'ye giden yolcuların bilet işlemlerini yapmak için geldikleri kontuarlarda görevli personeller tarafından yasaklı elektronik cihazlar konusunda uyarıldıkları görüldü. Bazı yolcular ve transit salonda bulunan yolcular uçağa biniş sırasında bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, kamera ve müzik çalar gibi cep telefonundan büyük elektronik cihazlarını, özel bir kutu içerisinde kargo kısmında taşınması için görevlilere teslim etti.

Yer hizmeti görevlileri yolculardan aldığı cihazları etiketlendirdi. Ardından önceden hazırladıkları valizlere yerleştirdi. Bunun karşılığında yolculara bagaj etiketi verildi. Birleşmiş Milletler'in çocuklar için düzenlediği bir konferansa katılmak için ABD'ye giden Ayşe Çelebi, '“Bizim tabletlerimizi bagaja koymak zorunda kaldık. Aslında kötü oldu bizim için. Çünkü uçakta giderken çalışmamız gerekecekti. Bu bizi olumsuz etkiledi. Uzun bir yolculuk olacak bu sürede kitap okuyup film izleriz" şeklinde konuştu.