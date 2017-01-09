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THY'den flaş karar

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THY'den flaş karar
THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan uçuşları olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18.00'e kadar iptal edildi.

Daha önce, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havaliman'larından yapılacak olan 277 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini açıklayan Türk Hava Yolları, bugün saat 18:00'e kadar tüm seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

277 sefer iptal edildi

THY, Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak olan 277 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini açıklamıştı. THY’nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
“09 OCAK 2017 tarihinde, “İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen” meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma –kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.”

Bu arada Atatürk Havalimanı’nda yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan bilet iptal ve otel desk kuyruklarının azaldığı ve bir çok seferin de normale döndüğü görüldü.

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