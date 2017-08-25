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THY'den yeni VIP uçak

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THY'den yeni VIP uçak
Türk Hava Yolları (THY) VIP hizmetlerde kullanmak için yeni Airbus ACJ318 alacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) VIP hizmetlerde kullanılmak üzere bir adet ACJ318 tipi uçağın satın alınmasına karar verdi.

Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamada, “Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, VIP hizmetlerde kullanılmak üzere 1 adet ACJ318 tipi uçağın satın alınmasına karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

ACJ318 model uçak 19 yolcu kapasitesine sahip. Uçak mürettebatı 2 pilot, 1 uçuş mühendisi ve 2 uçuş görevlisinden oluşuyor. Ayrıca uçak, 8 tek, 3 çift kişilik yatak kapasitesine sahip.

21.26 metre uzunluğu olan uçağın genişliği 3.71, yüksekliği ise 1.91 metre. 850 kilometre hız yapabilen uçağın menzili ise 6390 kilometre.

THY en son Cumhurbaşkanlığı için A340 – 500 tipi bir uçağı 77 milyon dolara satın almıştı.

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