'Ticari kaybım var' dedi türbanı çıkardı

Niran Ünsal, katıldığı magazin programında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Bir süre önce türbana giren sanatçı, bugün katıldığı TV programında ticari kaybından dolayı bu kararından vazgeçtiğini açıkladı.

Niran Ünsal’ın katıldığı TV programında yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Bir yıl önce türban kullanmaya başlayan pop şarkıcısı Niran Ünsal, “Ticari olarak çok ciddi kayıp yaşadığını” ifade ederek başını yeniden açtı. Kısa zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en yakın sanatçılar arasına giren ve türban takmaya başlayan pop şarkıcısı Niran Ünsal, işlerinin yolunda gitmediğini belirterek saçlarını açtı. Bir televizyon programına konuk olan Niran Ünsal, “Kapanmak benim hayatımda aldığım önemli karardı ama kapanarak sanatçı olunmuyor. Ticari olarak çok ciddi bir kayıp yaşadık. Çoğu insan mağdur oldu, ben yılda 80 konser veriyordum” dedi ve türbandan vazgeçtiğini söyledi.

Niran Ünsal, müzik sektörüyle ilgili açıklamalar yaptığı programda “Bikinili, mayolu hatta iç çamaşırlarıyla klip çekiliyor” şeklinde bir ifade kullandı. Kendisinin bu tarz bir klibi olmadığını söyleyen Ünsal, bu açıklamalarINdan kısa bir süre sonra programa bağlanan kardeşi Nida Ünsal ile tartıştı.

NİDA ÜNSAL: “BANA SOYUNMA DEDİ KENDİSİ EKRANA JARTİYERLE ÇIKTI”

Nida Ünsal, “Niran Ünsal’ın müzik başarısına hiç kimse tek kelime edemez. O ayrı bir konu. Hande’nin ve benim kendisine kırgın olduğumuz şeyler var. Ekranda söyleyemiyoruz. Bana ‘Müzik için soyunma’ demişti, kendisi 1994 yılında katıldığı programa jartiyerle çıkmıştı. Ben de bunu söyleyince aramız açıldı. Benim gündem yapmaya ihtiyacım yok. Ekranda ben olsam, arkada onun fotoğrafları dönse o da programı arardı. Senin hiç kimseye, kendine bile saygın yok” dedi.

NİRAN ÜNSAL ÖFKESİNE HAKİM OLMAKTA ZORLANDI

Kardeşinin açıklamaları üzerine çok sinirlenen Niran Ünsal, “Kamuoyunun gözü önünde benden özür dileyecek adamın özrüne ihtiyacım yok. Ben de konuşmaya başlarım, yer yerinden oynar. Çok büyük sıkıntı çıkarırım. Telefona kimseyi bağlamayın stüdyodan çeker giderim. Maalesef aynı anne babadanız. Kardeş kavgaları benim içimde çok büyük yaradır. Keşke benim hiç kullanmayı sevmediğim bir kelimedir. O yüzden maalesef… Bu benim özelim. Çünkü Nida ve Hande terbiyesiz, saygısız, hadsiz bir şekilde bana geldiler. Onlara her fırsatta kol kanat geren bir kadın var. Siz kime artistlik yapıyorsunuz! Bana söyleyecek bir şeyi varsa birilerinin 7×24 açık telefonum. Bana ulaşamıyorsan eşimi ara. Eğer birinin benim eşimle bir problemi varsa, kendi problemlidir. İbrahim ile kimsenin problemi olamaz. O adam 7 senedir beni aslanlar gibi taşıyor. ‘Sen onu yaptın, bunu yaptın şunu yaptın…’ Sen ‘ sütten çıkma ak kaşık mısın’ diye sormazlar mı adama?” diye konuştu.

TİCARİ KAYIP YAŞADIM, PERUK DA İŞE YARAMADI, BEN DE BAŞIMI AÇTIM

Duymayan Kalmasın’da konuşan Ünsal, “Kapanmak benim hayatımda aldığım önemli karardı ama kapanarak sanatçı olunmuyor. Ticari olarak çok ciddi bir kayıp yaşadık. Çoğu insan mağdur oldu ben yılda 80 konser veriyordum” sözleriyle peruk takmanın da çare olmadığını belirterek tesettürü çıkardığını açıkladı. Ünsal’ın bu açıklamasının ardından sosyal medyada deyim yerindeyse yer yerinden oynadı. Niran Ünsal Twitter’de Trend Topic olurken açıklamalarına yönelik binlerce twit atıldı.