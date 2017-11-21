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Tillerson: "Kuzey Kore konusunda diplomasi için hala ümidimiz var"

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Tillerson: "Kuzey Kore konusunda diplomasi için hala ümidimiz var"
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Pyongyang yönetimi üzerindeki baskıyı artırmayı ve bu yolla Kuzey Kore'yi diplomasi masasına oturtmayı amaçladıklarını söyledi.

Tillerson, Beyaz Saray'daki basın brifinginde basın mensuplarının Kuzey Kore ile ilgili sorularını yanıtladı.

ABD'nin Kuzey Kore'yi "teröre destek veren ülkeler" listesine almasının bugüne kadarki sürecin bir uzantısı olduğunu ve sürpriz sayılmaması gerektiğini belirten Tillerson, "Diplomasi için hala ümidimiz var. Bu adım, Kim rejiminin üzerindeki baskıyı artırma ve masaya gelip müzakereye başlayıncaya kadar rejim için işlerin daha da kötüye gideceğini anlaması amacını taşıyor" dedi.

'AMACIMIZ REJİMİ SIKIŞTIRMAK'

Kuzey Kore'ye karşı halihazırda birçok yaptırımın uygulandığını ve yeni yaptırımların da yolda olduğuna işaret eden Tillerson, amaçlarının Kuzey Kore halkını değil, "rejimini sıkıştırmak" olduğunu savundu.

Ülkede ciddi bir benzin sıkıntısının başladığını ve birçok ülkenin Kuzey Kore ile ticaret yapmayı kesmesinin ardından Pyongyang'ın ticaret ve ekonomi kanallarının önemli ölçüde daraldığını aktaran Tillerson, "Bu yeni yaptırımlarla birlikte toplamda hepsinin etkili olacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

'BARIŞÇIL BİR BASKI KAMPANYASI'

Tillerson, ABD'nin Kuzey Kore'yi "teröre destek veren ülkeler" listesine almasını, "Barışçıl bir baskı kampanyası olarak görüyorum." diye nitelendirerek, bu ülkenin 2008 yılındaki müzakere sürecinde söz konusu listeden çıkarıldığını, ancak gelinen noktadaki "agresif" nükleer programı sebebiyle yeniden alındığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin "teröre destek veren ülkeler listesine" eklendiğini açıklamıştı. Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırmak üzere ülkeyle ilgili kritik bir adımı attıklarını belirten Trump, "Bugün ABD, Kuzey Kore'yi teröre destek veren devletler listesine ekledi. Çok önceden yapılmalıydı. Yıllar önce yapılmalıydı" demişti.

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