Tılsımlı Gömlekler

Antalya Olgunlaşma Enstitü'sünce hazırlanan geleneksel Türk İslam sanatları koleksiyonundaki eserlerden oluşan "Tılsımlı Gömleklerin Gizeminde" sergisi açıldı. Antalya Müzesi'ndeki serginin açılış programına katılan Vali Münir Karaloğlu yaptığı konuşmada, 4 ve 5 Mart'ta kentin fethinin 810. yıl dönümünün kutlanacağını anımsattı. Enstitü Müdürü Emine Erkal "Sanat, tasarım alanında el yapımı ve aharlı kağıtlar üzerine geleneksel motiflerin hat, tezhip ve altınla nakşedilerek birleşmesinden oluşturulan koleksiyonumuzda 15 'tılsımlı gömlek' tasviri yer almaktadır" dedi. Sergi, 15 Mart'a kadar açık kalacak.