Time dergisi Macron'la alay geçti

Dünyaca ünlü Amerika haftalık haber dergisi Time, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u konu alan imalı bir kapak yayınladı.

Macron'un fotoğrafının yanına "Avrupa'nın bir sonraki lideri" manşetini atan dergi, bu cümlenin üzerine bir yıldız atarak, fotoğrafın sağ alt köşesine de "Ama, bunun için önce Fransa'yı yönetebilmeyi başarması gerekiyor" yazdı.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Time Dergisi, Fransa'da büyük sürpriz yaparak tüm geleneksel adayları minder dışı bırakıp Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan ülkenin 39 yaşındaki genç lideri Emmanuel Macron'un Elysee Sarayı'ndaki 6 ayını değerlendiren bir söyleşiye yer verdi. Macron'un Fransa'yı reforme etmekte kararlı olduğuna ve iddialı Avrupa reformu programına atıfta bulunan dergi, alaylı bir dille "bir Fransız lider için mükemmel seviyede olan" İngilizce bilgisini

de övdü. Time dergisi Trump ve Rus lider Vladimir Putin ile konuşan Macron'un uluslararası dosyalarda daha etkili olduğunu da kaydetti.

Batılı liderlerden Donald Trump'ın izole olduğu, Theresa May'in Brexit müzakerelerini sürdürdüğü ve Angela Merkel'in halen hükümeti kuramadığı bir ortamda Macron, Time'a açıkça liderlik almak istediğini söylüyor: "Avrupa'nın lideri olmak istemiyorum. Avrupa'nın liderlerinden birisi ve yeni nesil yöneticilerinden olmak istiyorum. Geleceğimizin Avrupa'da olduğuna tamamen inanıyorum"

"TRUMP'A MUHALİF DEĞİLİM, FARKLI DÜŞÜNÜYORUZ"

Time dergisine "63 milyon Fransız için, 508 milyon AB vatandaşı ve tüm dünya için vizyonunu" açıklayan Macron, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a 'muhalif' olmadığını, ama "görüşlerinin farklı olduğunu" dile getirdi. Macron özellikle Trump'ın Twitter'ı kullanma yöntemini eleştirerek, "Benim anlayışıma göre, Amerika Başkanı'nın sosyal medyayı kullanma biçimi, ülkeyi yönetmek için gerekli olan mesafe ile uyumsuz" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı, "Amerikan yönetiminin özellikle İran'ın nükleer çalışmaları ve iklim değişikliği konularında B Planı'nın olmayışından üzüntü duyduğunu" dile getirdi. Macron, Trump'ı bu iki konuda ikna etmeye çalıştığını da belirtti.

Macron'un başarısız olması durumunda İngiltere'yi Brexit kararına sürükleyen popülist öfkenin Fransa'da da kazanacağını öne süren Time Dergisi, "Eğer Macron, kendi planının doğru olduğunu ispatlarsa, Fransa da, on yıllardır olmadığı kadar uluslararası bir güç haline gelir. Ama henüz bu kazanılmış değil" ifadelerine yer verdi.