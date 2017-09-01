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Times: 620 Türk vatandaşı Almanya'dan iltica talep etti

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Times: 620 Türk vatandaşı Almanya'dan iltica talep etti
Times gazetesi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından başlayan tutuklamalarda 'hapse girmemek için Almanya'dan sığınma isteyen Türk yargı, askeriye ve medya mensuplarının sayısının arttığını' yazdı.

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Temmuz ayında 620 Türk Almanya'dan iltica talep etti. Haziran ayında sığınma talebinde bulunan Türklerin sayısı ise 433'tü. Geçen yıl da, Almanya'dan sığınma isteyen Türklerin sayısı, bir önceki yılın 3 katına çıkarak 5 bin 742 olmuştu. 2017 yılının ilk 8 ayında ise 3 binden fazla Türk Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu.

Darbe girişiminden bu yana Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunanlar arasında en az 221 diplomat ve 280 kamu personeli olduğu da belirtiliyor.

"MİT mensubu da ilticacılar arasında"

Times'ın haberine göre bu kişiler arasında, isminin şüpheli listesinde olduğunu öğrendikten sonra, insan kaçakçılarına yaklaşık 8500 euro ödeyerek Ege Denizi ve Yunanistan üzerinden Almanya'ya ulaşan bir hâkim de var. Alman basınına konuşan hakim, Gülen hareketi ile bağlantısının olmadığını ve darbeyi desteklemediğini iddia ediyor.

Alman Die Welt gazetesi de bir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun ilticacılar arasında olduğunu yazdı.

Times, Türkiye'nin Almanya'yı darbe destekçilerini korumakla suçladığını da hatırlattı.

"Kaçışlar beyin göçüne dönüştü"

Essen'deki Türk Çalışmaları ve Entegrasyon Araştırma Merkezi'nden Caner Aver, "Almanya'ya kaçışlar beyin göçüne dönüştü" diyor. Aver, Türklerin Almanya'yı tercih etmesini ise ülkede halihazırda 3 buçuk milyon Türkiye kökenlinin bulunmasına ve Almanya'nın diğer ülkelerden daha kucaklayıcı olmasına bağlıyor.

Almanya geçen yıl yapılan sığınma başvurularının yüzde 8'ini, bu yılın ilk 6 ayında yapılan başvuruların ise yüzde 23'ünü kabul etti.

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