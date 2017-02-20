TİRAJ RAPORU

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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  • Ülkeye de, MHP'ye de yazık oluyor
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  • Ülkeyi 80 öncesine döndürecekler
  • Böyle U dönüşü hiçbir yerde görülmemiştir!..
  • Türk milliyetçileri harekete geçti
KONUK KALEM
  • Küçük çocuğun büyük yarası
  • Güvenlik algısı ve turizm
  • Müslümanın EVET'leri HAYIR'ları
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