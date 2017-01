Tıraş olduğu berberden Esenyurt'a... Reina canisi böyle yakalandı!..

Yılbaşı gecesi, Reina'da 39 kişiyi katleden teröristi yakalayan Emniyet ve istihbarat güçlerimizi teker teker alınlarından öpüp, teşekkür etmek gerek.

Rus Büyükelçiye düzenlenen suikastta haini olay yerinde ölü ele geçirmek nasıl eleştirilmesi gereken bir büyük hataysa, Reina canisini ve bağlantılarını yakalamak adına sürdürülen sabırlı operasyon, büyük ölçüde takdire şayandır...

Bu çok başarılı operasyon, yüreklerimize su serpmiştir. Kırılan millî onurumuzu bir parça da olsa tedavi etmiştir.. Üst üste gelen ve karşılıksız kalan hain saldırılar yüzünden sarsılmaya başlayan devlet güçlerimize olan güvenimiz tekrar yerine gelmiştir.

Reina katliamı ile ilgili operasyonlar hâlâ devam ettiği için, yetkililer, peyder pey açıklama yapıyor. Ki, doğru olanı da budur. Pazartesiyi Salı'ya bağlayan gece yarısı son dakika haberi olarak düşen cani teröristin yakalanmasına ilişkin bazı önemli detayları da bu büyük başarının perçinlenmesi adına aktarmak isterim. YENİÇAĞ'a operasyon ile ilgili bilgi veren istihbarat ve güvenlik kaynaklarının anlattıklarından, sabrın, titiz çalışmanın, mahremiyetin ve ketumluğun, devlet kararlılığının önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Teröristin sağ olarak ele geçilişine kadar geçen sürede, basına servis edilen operasyonlar kadar büyük bir gizlilik içinde yapılan onlarca operasyon vardı. Burada amaç sadece teröristi değil tüm bağlantılarını ortaya çıkarıp onları da ele geçirmekti. Ankara'daki güvenilir kaynaklardan ulaştığım bilgilere göre şöyle özetleyebilirim;

İstihbarat ve Emniyet güçleri teröristin tıraş olduğu berberden, yemek yediği tüm lokantalara kadar, attığı her adımı teker teker tespit etti. İfadeler alındı. Medya aracılığıyla, teröristin yakalanması için gözler Konya ve İstanbul'da yapılan operasyonlara çevriliyken, Adıyaman'da, Gaziantep'te, Urfa'da çok gizli operasyonlar yapıldı. Çok sayıda şüpheli göz altına alındı. Elde edilen tüm bilgiler, kuyumcu titizliği ile masaya yatırıldı, incelendi. İlmek ilmek ilerleyen operasyonda gerekli görülen dışında bilgi sızmasına izin verilmedi. Ulaştığım bilgilere göre operasyon sırasında 500 civarında adam çok yakından takip edildi.

Şimdi, bu çok başarılı operasyonun perde arkasını anlatan Ankara'daki üst düzey güvenlik bürokratının ifadelerine yer vereceğim:

Veri bankası

"Teröristin ilişkilerini çözmek için takip ettiler. Epey adam var, çözdüler. Böyle yapmaları doğal. Terörizmle mücadele ediyorsanız adamın birini yakalayıp atsanız ne olur?.. Bu tetikçi, bunun arkasında kim var, bu adamı Türkiye'ye kim getiriyor, kim sokuyor, kimlerle irtibatlılar?.. Telefon konuşmalarını kimlerle yapıyorlar?.. Hepsini bulmak zorundasınız.

Türkiye'ye geleceksiniz, Konya'da otururken çıkıp Reina'da bir eylem yapacaksınız. Çok akıllıca bir iş değil. Bunun en azından finansmanı önemli. Bu adam elinde silahla gelmiyor, silahı bir yerden alıyor. Bağlantılarının hepsinin ortaya çıkması gerek. Yoksa, polis aşağı yukarı olay olduktan bir iki gün sonra yakalardı.

Silahın seri numarasının silinmiş olması önemli değil. Bu adamın irtibatları önemli. Kiminle nerede görüşüyor? Türkiye irtibatlarını nasıl sağlıyor?.. Neden buraya geliyor?.. Buraya gelmesi için talimatı veren kim? Böyle bir eylemi hangi gerekçeyle yapıyor?.. Bundan sonraki yapılabilecekleri önleme. Hepsi buna bağlı.

Böyle bir veri oluşturuldu.. İrtibatlı olabilecekleri kişilerle ilgili de her yere operasyon yapıldı. Aslında çözmek çok zor değildi. Adamı yakalayalım!. Bu canlı bomba değilse aslında büyük bir avantaj. Takip etmek lazım ve mutlaka hata yapar. Arar, görüşür, görüştüğü adamı takip edersiniz. Adam elde bir adamdı, her an yakalanabilirdi. Yakalayıp cezaevine götürüp koymanın hiçbir anlamı yok. Adamın çok sorgulanmasına da gerek kalmadı, bütün bağlantılarını tespit ettiler.

Şu anda bu adamın ilişkide olduğu kişiler de takipte. Onların bağlantıları da takip ediliyor.. Türkiye'ye giriş çıkışlar çok sıkı takip ediliyor. En azından ilgili ülkelerin polisine bilgi veriliyor.. Bu eylemi yapan kişi ile irtibatlı olan kişi sizin orada denecek/deniyor... Bu böyledir, başka türlü terör örgütlerine karşı mücadele edemezsiniz.

Kadınlar kamuflaj

O evde yakalanan kadınlar var. Bunlar başka ülkelerden gelmiş. Bakın, yüz ifadelerine korku ve endişe hakim. Sonuçta ciddi şekilde terörle mücadele edeceksiniz, bağlantılarını bulmalısınız, bulamazsanız eylem olur.

Kamufle ediyorlar, 3 bayan var, makul kendi halinde 3 bayan çarşıya, pazara gidiyor, yemek yapıyor, kimse kuşkulanmıyor."

Konuştuğum üst düzey güvenlik bürokratı, teröristin Esenyurt'ta yakalandığı kiralık evle ilgili de önemli bir tespitte bulundu;

"Adam, yabancı uyruklu birine evini veriyorsa o adamın sorumluluğu olması lazım. Eğer yapmıyorsa bu adama ceza verilmeli. Teröre yardım ve yataklıktan dolayı ceza verilmeli.. Biz, çağrıyı yaptık muhtarlara, bilmediğiniz adam, yabancı uyruklu bir adam kim gelip gidiyorsa tanımadığınız bilgi verin, takip edin, terörizmle mücadelede halkın da katkısı olmalı. Sadece kira geliri elde edeyim, Reina'da da ölenler ölsün derse bu işleri daha çok yaşarız. Bu baskının kurulması lazım.

Doğru yöntem buydu. Bağlantıları kaçırmanın anlamı yoktu."

Güvenlik bürokratının anlattıklarına ben de bir cümleyle katkı yapayım.

Hiç bir mazeret başarının yerini tutamaz!..