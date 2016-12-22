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TL ile geçilecek dendi ama...

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TL ile geçilecek dendi ama...
Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretinin 1 Ocak'taki kur baz alınarak yıl boyunca sabit kalacağı belirtildi. Yeni yılda 3,50 dolar kuru baz alınırsa ücret 16,5 lira olacak. Ücret yıl boyunca geçerli olacağından kurdaki düşüş vatandaş tünelden "pahalı" geçecek.

Avrasya Tüneli'nde yıl sonuna kadar otomobiller için geçiş ücreti her iki yönde 15 lira olarak uygulanacak. 2017’de alınacak geçiş ücreti ise 1 Ocak’taki kur baz alınarak yıl boyunca sabit kalacağı açıklandı. 2016 dolar kuru ortalaması ise yaklaşık 3,03 TL. Aralık ayının şu ana kadarki ortalaması da 3,49 TL.Otomobillerden 4 dolar, minibüslerden ise 6 dolar geçiş ücreti alınacak. Bu ücretlere yüzde 18 oranında da KDV ilave edilecek.

laştırma Bakanı Ahmet Arslan, 1 Ocak 2017 tarihindeki dolar kuru dikkate alınarak, 3,50 lira olduğu baz alınırsa, otomobillerden 16.5 lira, minibüslerden de 21,5 lira geçiş ücreti alınacağını söylemişti.

Tüneli günde 100-120 bin aracın kullanması tahmin ediliyor. Tünelden geçen araç sayısı günlük 68 bin 500’ü geçtiği takdirde, aşan kısımdan elde edilen gelirin yüzde 30’u devlete aktarılacak.

Döviz kuru yükseldiği takdirde vatandaşın lehine bir durum ortaya çıkaracak. Kur 3,70 liraya da çıksa vatandaş yıl boyunca 3,50 liralık kur üzerinden ödeme yapacak.

Vatandaş her geçişte 1 lira kâr edecek; 17,5 lira yerine, 16,5 lira ödeyecek. Ancak, kur yıl içinde düştüğü takdirde sistem vatandaşın aleyhine işleyecek. Dolar kurundaki hızlı yükselme eylül ayında başladı. O tarihe kadar 2,75-2,95 arasında seyreden dolar kuru, eylülden itibaren artarak bugünkü seviyelere ulaştı.

Bu durumda, geçiş ücreti yılbaşındaki kura endekslendiğinde, kurdaki her 10 kuruşluk düşüşe karşılık vatandaş geçiş ücretlerinde 50 kuruş daha fazla ödemiş olacak.

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