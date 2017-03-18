TMSF, Adabank'ı satışa çıkardı

TMSF, Adabank AŞ'nin yüzde 94,44'lük hissesini satışa çıkardı. TMSF'nin Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

İlanda, Fon tarafından amme borçlularından haczedilen Adabank AŞ'nin yüzde 94,44'lük hisselerinden oluşturulan Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak satışa çıkarıldığı bildirildi.

Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün muhammen bedeli 186 milyon 222 bin lira olarak belirlenirken, ön yeterlilik incelemesi için gerekli belgelerin en geç 19 Nisan 2017 tarihi saat 17.00'ye kadar Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonuna elden teslim edilmesi gerektiği kaydedildi.

İlanda, ön yeterlilik incelemesi neticesinde ön yeterliliği geçen katılımcıların en geç 24 Nisan 2017 tarihinde saat 17.00'ye kadar satış komisyonuna idari zarf, mali zarf ve Rekabet Kurumu bildirim zarflarından oluşan kapalı zarflarını verebileceği dile getirildi.

İhale 25 Nisan 2017 tarihinde, saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında düzenlenecek. TMSF tarafından daha önce yapılan en son duyuruda, Adabank'ın 60 milyon dolarlık muhammen bedelle 29 Kasım 2016'da yapılacak ihale ile satışa çıkacağı ifade edilmişti.

TMSF tarafından ilk defa 60 milyon liralık muhammen bedel ile 26 Haziran 2006 ve 3 Temmuz 2006'da 6183 sayılı kanun kapsamında cebri icra yoluyla satışa sunulan Adabank hisseleri, Fon Kurulu'nun 13 Aralık 2007 tarih ve 2007/639 sayılı kararı ile "Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" oluşturularak 10 Eylül 2008'de tekrar satışa çıkarılmıştı.

Bundan sonra yapılan birçok ihale ile satışı tekrar gündeme gelen söz konusu banka, 3 Temmuz 2006'da Fon tarafından yapılan ihale sonucu Kuveyt menşeli The International Investor Company'e satılmış, ancak BDDK'nın 26 Temmuz 2007 tarihli kararı ile hisse devrine izin verilmemişti. Adabank, Uzan Grubu'ndan devralınmıştı.