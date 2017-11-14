TMSF kaç şirketi yönetiyor?

TMSF, kayyum atanan bin 19 şirketi yönetiyor. Bu şirketlerde toplam 50 bin kişi çalışıyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF'nin kayyum atandığı 1,019 şirket olduğunu ve mahkemeler sonuçlanana kadar ticari faaliyetlerine devam etmesine çalıştıklarını söyleyerek, sürdürebilirliğinde soru işareti oluşursa satış veya tasfiye yetkilerini kullanabileceklerini belirtti.

Sabah'ın haberine göre Gülal, kayyum atanan 1,019 şirketin aktif büyüklüklerinin yüzde 5.5, özkaynaklarının yüzde 3.5, cirolarının da yüzde 30 arttığını söyleyerek, "İstihdamları ise azalmadı. Eskiye kıyasla daha iyi duruma geldiler. Hatta FETÖ'nün elindeyken kapatılan bazı fabrikalar yeniden ayağa kaldırıldı" dedi.

Geçen yıl Temmuz ayındaki darbe girişiminin ardından, hükümet darbe girişiminin arkasında bulunduğunu açıkladığı "FETÖ" ile bağlantısı olduğu şüphesiyle aralarında Boydak Holding, Kaynak Holding, Koza İpek Holding, Dumankaya ve Fi Yapı'nın da olduğu birçok şirkete kayyum olarak atanmıştı.

Gülal'ın verdiği bilgiye göre yaklaşık 50 bin kişinin çalıştığı 1,019 şirketin aktif büyüklüğü 46.8 milyar, özkaynakları 19.7 milyar, ciroları da 17.6 milyar TL.

Gülal şirketlerin oluşturduğu değerin yüzde 80'ini, Boydaklar gibi 15 büyük grubun oluşturduğunu bu gruplarla ilgili verilerin çok iyi olduğunu ve içinde geriye giden hiçbir şirketin olmadığını söyledi. Kayyum atanan şirketlerde irtifa kaybı istemediklerini söyleyen Gülal, "Dolayısıyla ticari teamüllere uygun olarak, basiretli bir tacir gibi buraları yönetiyoruz" dedi.

Gülal, devraldıklarında Gaziantep'teki Naksan Grubu'na ait plastik ambalaj fabrikası çalışmadığını, Royal Halı fabrikasında da üretimin neredeyse durduğunu söyleyen Gülal, "Şirketlerin içi boşaltılmıştı. Bunları üretime başlattık" dedi.

TMSF bünyesindeki şirketlerin 350'sinin gayri faal olduğunu ve bunların tasfiye edileceğini söyleyen Gülal, mahkemeler sonuçlanana kadar TMSF bünyesindeki şirketlerin ticari faaliyetlerine devam etmesine çalıştıklarını söyleyerek, "Kanunda belirtildiği gibi eğer sürdürebilirliğinde soru işareti oluşursa satış veya tasfiye yetkimizi kullanabiliriz" dedi.

Dumankaya'da 1,500 kişinin henüz evini alamadığını ve bu şirketle ilgili farklı bir kaynak geliştirme süreci geliştirdiklerini söyleyen Gülal, "Birtakım varlıkların satışını yaparak, buradan elde edilecek gelirle daireleri 2019'a kadar bitirip teslim etmeyi hedefliyoruz. Eğer planladığımız gibi giderse, 2019'a kadar süreci bitiririz. FiYapı'nın da bir adası var. Onun satışı gündeme gelecek. Oradan kaynak temin edilebilirse evler yapılacak" dedi.

Bank Asya ile ilgili olarak ise Gülal, 100 bin TL'lik hesapların kanunla sigorta kapsamında olduğunu söyleyerek, bu çerçevede Vakıf Katılım şubelerinden toplam 974 milyon TL ödeme yapıldığını belirtti.