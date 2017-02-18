Tok karnına evlilik şovu kolay

Televizyonun eğlencelik tarafını ayakta tutan iki grup var: Bunların ilki diziden diziye gezen oyuncular, diğeriyse yarışmadan yarışmaya koşturan, kendine bir çıkış kapısı arayan, çoğu genç kızlar, erkekler... Bir yarışmacı için ulaşılabilecek en tepe nokta “Survivor”... Diğerleri gündüz saatlerinde ya da gece yarısı yayınlanan ve belirli bir izleyici kitlesine hitap eden programlarken “Survivor” haftanın 7 günü, neredeyse 24 saat ekranda olan, çok konuşulan, çok izlenen bir yarışma. Üstelik yarıştığın isimler, spor ya da şov dünyasının ünlü isimleri. Ancak bu yarışmanın özelliği yarışmacının bir elinin yağda, bir elinin balda olmaması. Nitekim bir “evlilik” yarışmasında şöhreti yakalamış, Amerika kökenli yarışmacı açlık koşullarına dayanamayıp “Survivor” dan ayrıldı. Kızlara kur yapmakla, zor koşullara göğüs germenin aynı şey olmadığını öğrenmek için sadece birkaç hafta yetti. Şöhret kolay değil.