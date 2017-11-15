Tokal'taki 'Mustafa Sabri' skandalında okulun adı değiştirildi

Tokat'ta ulu önder Mustfa Kemal Atatürk'e ölüm fermanı çıkaran Mustafa Sabri'nin adının bir imam hatip lisesine verilmesine gelen tepkiler üzerine okulun adı değiştirildi.

Atatürk düşmanı, Kurtuluş Savaşı veren kahramanlara olmadık hainlikleri yapan Damat Ferit Hükümeti’nin değişmez şeyhülislamı Mustafa Sabri’nin adı verilen ve Türkiye’yi ayağa kaldıran imam hatip lisesinin adı jet bir kararla değişti.

Sözcü'nün haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, “Tokat’taki imam hatip lisesine Mustafa Sabri adı sehven verilmiştir. Bu durum, okulun adı 24 Temmuz’da vatanı için şehit düşen Yakup Akdağ ismiyle değiştirilerek Şehit Yakup Akdağ İmam Hatip Lisesi olmuştur” denildi.

ŞEHİT YAKUP AKDAĞ KİMDİR?

Astsubay Yakup Akdağ Siirt Baykan İlçesi Çukurca Köyü kırsalında PKK’lı hainler tarafından düzenlenen saldırıda bu yılın 24 Temmuz’unda şehit düşen dağ gibi bir kahramanımızdı. Tokat’lı olan şehit Akdağ’ın adı doğduğu kentteki okula verildi.