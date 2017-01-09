Nihayet kış geldi, şarkıcı Salvatore Adamo'nun "Her yerde kar var" diye Türkçeleştirilen "Tombe la neige" şarkısı yeniden dillere yapıştı...

Adamo'nun çok sevilen bu şarkısının Türkçe sözleri, rahmetli Fecri Ebcioğlu'na ait... Ebcioğlu dört karpuzu bir koltuğunun altına sığdırmış bir müzik adamıydı, besteciydi, aranjördü, diskcokeydi, futbol oynamış kalecilik de yapmıştı...

Şarkıyı bilenler, herhalde geçen cuma gecesinden beri onun sözlerini mırıldanıp duruyor olmalı...

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Mersin'in ilçelerine bile kar düştü; geçen yıl kent merkezine de yağmıştı. Beyaz örtüye bürünmeyen ilimiz kalmadı gibi.

Balkanlardan gelen soğuk hava, beyaz yağışı da beraberinde getirdi. Doğu ve Güneydoğu bölgemizi kar yağışı daha önce etkisi altına aldı...

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İstanbul'da hayat durdu; ilgililer, "Karla mücadele üç yüz küsur noktadan başlatıldı" dese de mücadeleden eser yok, yapılan da göstermelik, kent beyaz örtünün altında çaresiz durumda havanın ısınmasını bekliyor...

İktidarda bu kente âşık isimler var ama biri bile kentin bu çaresiz halini sahiplenmiyor. Önlemler yeterli olmadığı için deniz, hava ve kara trafiği iki gündür doğru dürüst yapılamadı, halk yollarda.

Açık Öğretim Lisesi sınavları ertelenmeyince yüzlerce öğrenci sınava yetişemedi ve otomatikman başarısız sayıldı...

Bugün herhalde İstanbul'da ve kar altındaki kentlerde okullar tatil edilir. Belediyelere gelince, kentlerde trafiğin akışını sağlamak için canla başla çalışırlar.

Tabii otoyollardaki durum da önemli; Karayolları ekipleri de yolları açık tutmak için soluk almadan çalışmak zorunda...

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Bu ay böyle geçecek gibi, Şubat'ta da sert ve soğuk hava söz konusu. Mart'ın ikinci yarısından itibaren ilkbahar yavaş yavaş yüzünü gösterir inşâllah...

İnsanoğlu soğukta sıcağı, sıcakta soğuğu arıyor, ego işte...

DERKENAR

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Su ve elektrik dağıtan kuruluşlar da sınıfta kaldı. İstanbul'un birçok semti iki gündür susuz ve elektriksiz. Bunların dağıtımı yapılamıyor. Kış koşullarında alınması gereken önlemler ancak yumurta kapıya geldiğinde mi düşünülmeli. Çetin şartlara karşı önceden hazırlık yapmayı bakalım ne zaman başaracağız.

Şundan bundan

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Cumhurbaşkanımız halkı selâmlarken, hangi eli olursa olsun 4 işareti yapmayı sürdürüyor. Başparmağını mutlaka gizliyor. Bu selâmın anlamı tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek vatan demekmiş. Bazıları hâlâ Mısır halkının kullandığı işaret sanıyor. Ne çare ki Erdoğan'dan başka bu işareti kullanan AKP'li yok. Bir tek Egemen Bağış kullanmıştı, o da aktif siyaseti bıraktı.

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Çoğu insanımız boşuna Amerika'yı "Allah belanı versin" diye lanetlemiyor; sebebi var. Ülkemizdeki teröre o arka çıkıyor. PKK'nın Suriye'deki kolunu o besleyip yönlendiriyor. Yeniçağ'da okumuş olmalısınız, üstelik canileri de eğitiyor. Ahmet Takan arkadaşımız bu hainliği aylar önce yazdı. Allah aşkına söyleyin, Washington'un bu tavrı stratejik dostlukla kabil-i kıyas mıdır...

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Kılıçdaroğlu partisine mensup il başkanlarına hitaben konuşurken AKP'lileri ürkütecek çok laf etti. O arada partili cumhurbaşkanı konusunda ne söyleyecek diye düşünüyordum. Bekletmedi söyledi, "Cumhurbaşkanını kentlerde valiler temsil eder, şimdi il başkanları mı temsil edecek" deyiverdi. Buyursunlar cevabını versinler!

Kahraman anıtlaşmalı

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Elazığ'da toprağa verdiğimiz kahraman şehidimiz polis Fethi Sekin'in hem İzmir'de, hem Elazığ'da birer anıtının yapılması herhalde iktidarın aklına gelir. Büyük bir katliamı tek başına ve hayatı pahasına önleyen Sekin'in anıtı, gelecek kuşaklara da çok şey anlatan mesaj olabilir. Ayrıca Sekin ailesi hiçbir zaman sahipsiz bırakılmamalıdır.

ANLAMLI SÖZLER

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Bir yanlışı, daha büyük bir yanlışla düzeltemeyiz. (Nuri OKUTAN)