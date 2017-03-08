Top mu ele, el mi topa?

Beşiktaş-Çaykur Rize müsabakasının son dakikalarında ceza alanında yere düşen Atınç'ın koluna topun gelmesine penaltı mı değil mi? tartışması vardı. Bu sütunlarda daha önce bununla ilgili yazım vardı. Bir oyuncu oyuna müdahale anında istem dışı topun üzerine düşerse, el kol bu düşüşte topa bilerek müdahalede bulunmamışsa oyun devam eder. Burada kuralın istediği kasıt meydana gelmemiştir. Bu top el kol buluşmaları o kadar sulandırıldı ki kural göz ardı edilmeye başlandı. Kural çok basit, kasıt istiyor. Hava topuna sıçrayan oyuncunun havadan gelen topta da oyuna devam eder. Sıçrayan oyuncu hazırolda sıçrayamaz. Bilakis daha fazla sıçramayı desteklesin diye kolu bir açı teşkil eder. Kendi yaptığı röveşata ve makas vuruşlarında da top ele çarparsa oyun devam eder. Topun oyuncuya mesafesi, topun hızı, hakem kararlarında önemli rol oynar. Bir başka konu penaltılarda erken ceza alanına girmeler. Her zaman olduğu gibi bu hafta da topa vuruncaya kadar 9.15 mesafesinde olması gereken futbolcular, topa vuruş anında değil, hakemin düdüğü ile ceza alanına giriyorlar. Bu hafta olduğu gibi vuruş öncesi ceza alanına giren oyuncular, kaleciden dönen topları ağlara bıraktılar. Bu kurallar hiç uygulanmıyor. Bu hafta Quaresma'ya da bir çift lafım var. Oyundan alınmaya bu kadar sinirleniyorsan, sen bu takımda bedava futbol oynuyorsun. 3 sarı kartın var hakemi alkışlıyorsun. 4. sarıyı görüyorsun ve yine cezalı duruma düşüyorsun. Fenerbahçe'de Hoojdonk diye tam anlamıyla profesyonel Hollandalı bir oyuncu vardı. 13 maç 3 sarı kartla oynayıp 4. sarı kartı görmemişti. Bir diğer husus bazı oyuncular vücuduna yapılan müdahalelerde bile rakip sarı kart görsün diye yüzünü tutup yere yatıyorlar. Bu hakemi aldatmadır ve karşılığı sarı karttır.

Trabzon-Karabük

Fırat Aydınus

1 ay aradan sonra başladığı ikinci yarının 3. müsabakasında da iyi bir yönetim gösterdi.

Bursa-Gaziantep

Barış Şimşek

Gaziantep lehine verilen penaltı elle oynamadan. Ancak 9.15 ihlali yapan oyuncular kalecinin kurtardığı penaltıyı gole çevirdiler. 9.15'e dikkat edilmeli. Bursa'nın beraberlik golü açık bir ofsayttı. Yardımcı nasıl atladı anlaşılamadı. Çünkü 1.5 metre ofsayttı. Bursa kalesi önündeki karambolde hakem korneri gösterdi. Sonra yardımcısının yanlış uyarısıyla dönüp penaltı verdi. Yani maçı birinden alıp diğerine verdi.

Beşiktaş-Ç. Rize

Yaşar Kemal Uğurlu

Bazı faul ve kartları vermediyse de seyirci baskısından etkilenmedi. Atınç'ın yerdeki pozisyonuna devam kararı yukarıda yazdıklarım istikametinde doğru karardı.

Başakşehir-Alanya

Halis Özkahya

Faul değerlendirmelerinde hataları vardı. 2. Başakşehir golünde arkadan itmeyi göremedi.

Adana-Konya

Halil Umut Meler

Bazı faul hataları vardı. Adanaspor'un penaltı beklediği pozisyon ceza alanı dışında. Ayrıca futbolcunun kendi vurduğu topun koluyla buluşmasına devam kararı doğru. Seyircilerin davranışı Adanaspor'a zarar verecek nitelikteydi.

Kayseri-Kasımpaşa

Mete Kalkavan

Kasımpaşa lehine verdiği penaltı kararı doğru. Çünkü rakibini itiyordu.

Fenerbahçe-Osmanlı

Alper Ulusoy

Oyunun başında verilen fauller ve kartlar için tarifeyi iyi açmadı. Kartın ilk yarısı ilk dakikası olmamalı. Fenerbahçe'nin attığı golde hakemin önü açıktı. Mehmet'in topu koluyla düzeltip vurduğu ve Skrtel'in rakibe faulü nedeniyle golün geçerli olmaması gerekirdi.

Gençlerbirliği-Akhisar

Arda Kardeşler

Gençlerbirliği'nin rahat kazandığı müsabakada iyi bir yönetim gösterdi.

Antalya-Galatasaray

Ali Palabıyık

Bruma'nın önce rakip seyirciye hareketi sonra rakibe kafasına kadar kalkan tabanı nedeniyle iki sarı kart doğru. Ancak Antalyalı oyuncu da aynı tabandan dolayı sarı almalıydı. Tudor 4. hakemin kolunu çektiği için tribüne gönderildi. Hakemin çok düdük çalmadan tempolu maç oynatma düşüncesi doğruydu.