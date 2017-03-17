Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

Topbaş, açık açık özerklik istedi

Topbaş, açık açık özerklik istedi
AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, "İstanbul kendi kendini yönetsin, başka müdahaleler olmasın" dedi.
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Topbaş, açık açık özerklik istedi
Topbaş, açık açık özerklik istedi
"Hollanda bir kişiyi vursaydı savaş sebebiydi"
"Hollanda bir kişiyi vursaydı savaş sebebiydi"
Destici'ye tepki gösteren Alperenler, Yazıcıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor
Destici'ye tepki gösteren Alperenler, Yazıcıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor
"Ateş etmedim" diyen darbecinin görüntüleri ortaya çıktı
"Ateş etmedim" diyen darbecinin görüntüleri ortaya çıktı
Zabıtaların yem satıcısının yemlerini yere döktüğü görüntülere tepki yağıyor
Zabıtaların yem satıcısının yemlerini yere döktüğü görüntülere tepki yağıyor
Koray Aydın: Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nın eline atom bombası veriliyor
Koray Aydın: Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nın eline atom bombası veriliyor
"Muhsin Yazıcıoğlu kesinlikle 'hayır' derdi"
"Muhsin Yazıcıoğlu kesinlikle 'hayır' derdi"
Baykal'ı canlı yayında kızdıran soru
Baykal'ı canlı yayında kızdıran soru
AKP Grup Başkan Vekili'nin zor anları
AKP Grup Başkan Vekili'nin zor anları
139 ilçe başkanından referandum çağrısı
139 ilçe başkanından referandum çağrısı
İşte CHP'nin yeni seçim şarkısı!
İşte CHP'nin yeni seçim şarkısı!
Erzurumlu teyze Hükümet'e isyan etti
Erzurumlu teyze Hükümet'e isyan etti
Kategoriler
FOTO GALERİ
  • Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 17 03 2017
  • 17 MART 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
  • Türkiye yaşlanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti