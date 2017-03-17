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Topbaş, açık açık özerklik istedi
Topbaş, açık açık özerklik istedi
AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, "İstanbul kendi kendini yönetsin, başka müdahaleler olmasın" dedi.
17 Mart 2017 Cuma 12:16
Etiketler:
topbaş
,
istanbul
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özerklik
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referandum
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