Toplumun düzenini bozanlar

Kuşlara yem dökmek için yolun karşısına geçmeye kalktım. Az daha eziliyordum. "Sola dönülmez" işaretine aldırmayan araç üstüme geldi. Zor kurtardım. Kural ihlali yaptığını işaret etmeme "Sana ne, sana ne" diye bağırıp karşılık verdi. Yetmedi bir kez daha kural ihlali yaparak "girilmez" tabelası bulunan sokağa dalıp devam etti. Aracın üstünde "Saka" yazısı vardı. Yani Sabancı Holding bünyesindeki su şirketinin bir bayiine ait. Ben şikayet ediyorum, bakalım kim el koyacak? Trafik Denetleme Şubesi mi, belediyenin trafik zabıtası mı yoksa ilgili kuruluşun genel merkezi mi? Adam uyarı karşısında "Sana ne" diyebiliyor. Zaten yürümekte zorlanan ayaklarımla felaketten zor kurtuldum.

İstanbul'da gün geçmiyor ki, hafriyat kamyonlarının vukuatı olmasın. Araçları biçiyorlar, insanları öldürüyorlar. Birkaç ehliyetli katil meslek grubunun tamamını "kötü adam" ilan etti. Bir yakınımın dayısına 20 yıl önce bunlardan biri çarpmıştı. Adamcağız sakat kaldı. 20 sene sonra bir başka hafriyat taşıyan araç ezdi. Hem de kaldırımda. Sonuç, Hakk'a yürüdü. Gelin de bunlara ehliyetli katil demeyin!

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Ramazan sokağı

Dünkü yazımda ölçüyü kaçırdığımı fark ettim. Epey tırpanlamak zorunda kaldım. Bizim Esat -Atalay- "bunları atma, arada veririz" dedi. Haklı. Bir bölümü bugün kullanacağım. Çünkü bana çarpıcı gelen ve pek çok kişinin bilmediği bir yerle ilgili.

İstanbul'da şakayıklar, hanımelleri ya da leylaklar arasında bir de Ramazan Sokağı olduğunu biliyor musunuz? Oraya gitmeyi arzu ederseniz, bulmanız kolay. Sahil yolundan Ahırkapı'ya gideceksiniz. Yokuşu tırmanmaya başlayın kısa süre sonra bu sokağın tabelasını görürsünüz. Asırlık hatta bunu da geçmiş bir sokak. Özelliği burada toplu iftarların yapılması. Evlerin tamamı tahtadan. Hani müzelik derler ya, o türden. Oturanlar dar gelirli. Çoğu Roman. Genelde Hıdırellez'de de sokağa dökülürler. Ahşap evlerden oluşan sokakta sıkça tahta peykeler görürsünüz. Bunlara sırt dayamak bir başka gelenektir.

Oruç Baba yayını

Ramazan'ın ilk iftarında oruç açılan yerlerden biri "Oruç Baba Türbesi." Şehremini'nin Pazartekke bölgesinde yatan zat, erenlerden. Fakir, mütedeyyin yaşamış biri. İftarını elinde kalan iki şeyle bozmasının -ekmek ve sirke- öyküsüne gösterilen saygı ve inanç yüzyıllardır devam ediyor.

CNNTÜRK'teki röportajda aktarıldığı gibi Türkiye'nin dört bir yanından gelenler var. Amaç Oruç Baba'ya dilekte bulunmak. Üniversiteden işe hatta eşe kadar pek çok şey var. 60 yaşlarında bir kadının "koca isteğine" ise herkes güldü.

Gelelim arızaya. Muhabir, haberine Fatih'le başladı, Fatih'le bitirdi. Bu tarihi ilçenin sınırları çok geniş. Eminönü'nü de bağladılar ve yüzölçümü Lüksemburg'u geçti. Röportajı yapan Cansu kızımız türbenin önüne dikilen Fatih Belediyesi tabelasına bakıp Baba'yı buraya monte etti. Biz yazalım da öğrensin. Türbe'nin bulunduğu yer tam olarak Pazartekke. Haydi biraz daha genişletirsek Şehremini diyebiliriz. Bu eksiklikler neden oluyor biliyor musunuz? Muhabirden redaksiyona kadar İstanbul hakkında bilgisiz. Üstelik okumayı, araştırmayı sevmiyorlar. Sonuç böyle oluyor!

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Efsane dizi bitti

Yıllardır devam eden bir televizyon tutkusu sona erdi. Seksenler, 228. bölümüyle veda etti. Çınaraltı Mahallesi'nin tüm sevenleri toplu nikahla evlendi. Hatta bu törende "nikah tazeleyenler" bile yer aldı. Bunların arasındaki Kahveci Mesut ve eşi Yıldız'ın durumları epey eğlenceli geçti. Tek yama gibi duran kurgu, Nazlı'nın Niyazi'nin evlenme teklifine evet demesiydi. Nedense izleyici Niyazi tipine baştan beri ısınamadı.

Seksenler'in bitirilmesinde en önemli etkenin yapımcı firma MİNT'in yeni dizileri olduğunu biliyoruz. Bunlardan biri eski-yeni. Çocuklar Duymasın tekrar hazırlanıyor. İyi Beşiktaşlı Birol Güven'in bakalım torbasından daha neler çıkacak. Seksenler'in bir bölümünde Fenerbahçe-Trabzon maçını Orhan Ayhan'a anlattırmıştı. Birol'un Müfit Can Saçıntı başta ekibi sağlam. Oyuncuların parasal sıkıntısı da yok. Hemen hepsi bir süredir reklam yıldızı olup çıktılar.

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15. ŞAMPİYONLUK: Hepsi yalan bu sahi. Beşiktaş üçüncü yıldızı Gaziantep'te taktı. Zaten maç deplasmanda değil de Kartal'ın evinde gibi oynandı. 30 bini aşkın Beşiktaş taraftarı gerekli ortamı gerçekleştirdi. 15. şampiyonluk siyah-beyazlı camiaya hayırlı olsun. Darısı Avrupa'daki başarılara.

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Bahçelievler Belediyesi, şampiyonluk anıtlarına bir yenisini daha ekliyor. Böylece Fenerbahçe Basketbol Takımının başarısı ölümsüzleştirilmiş oluyor. Başta Başkan Osman Develioğlu'nu ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.