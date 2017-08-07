Toplumun sinir uçları ayakta

Hazırlayan: Timuçin MERT

Eski AKP yöneticisi Oğan'ın bir televizyon programında; 'şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz. Bakın beğenin ya da beğenmeyin, bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır' demesi çarşıyı karıştırdı..

Öyle ya..

Yeni bir devletin kurulması için eskisinin yıkılması gerekir..

Bu da Türkiye Cumhuriyeti'ne son noktanın konulması demektir..

Çarşının karışmasının nedeni bu..

(...)

Başbakan tepki gösterdi; 'T.C. 1923'te kuruldu, dimdik ayaktadır' dedi..

Başbakan Yardımcısı Bozdağ 'hiç kimse bu kadroyu devlete karşı, devletle sorunlu gösteremez' diyerek AKP'li Oğan'a çattı..

AKP sözcüsü o açıklamanın partilerini bağlamayacağını söyledi..

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Muhalefet cephesinden de sert eleştiriler geldi..

MHP Lideri de..

CHP Lideri de Cumhurbaşkanı'nın cevap vermesini istedi..

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Peki bu hassasiyet neden?

Böyle bir gidişat mı var; Oğan bu gidişatı mı dillendirdi?

(...)

Şundan; devlet sapa sağlam kalıyor ama rejim değişiyor.. 2019'dan itibaren (veya ilk seçimden itibaren) yeni bir rejime geçiyoruz..

Bizi nasıl bir rejimin beklediğini bilmiyoruz..

Yeni rejimin nereye evrileceği tartışmalı..

Bu rejimi isteyenler de, teklif edenler de, Meclis'te kabul edenler de, referandumda 'evet' oyu verenler de bilmiyor..

Çünkü dünyada örneği yok..

Oğan'ın yaptığı gibi bu tür çıkışların beklenenin üzerinde tepki görmesinin bir nedeni de bu..

Toplumun sinir uçlarının ayakta olması..

Mehmet Tezkan Milliyet

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Oğan skandalının sebebi

AKP'nin "ekran yasağı"ymış

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AK Parti adına Meclis Başkanlığı Adalet Bakanlığı yapmış olan deneyimli siyasetçi Cemil Çiçek, Oğan'ı "saygısız ve nankör" olarak kınadıktan sonra şunu söylemiş: "İsmi geçen kişi televizyonlara neden çağırılır? Bilmem."

Ben en azından CNN Türk'teki arkadaşlar adına konuşabilirim ama çoğu TV kanalının sorunu bu: Televizyoncu arkadaşlar AK Parti'den siyasetçileri muhalif siyasetçilerin yanı sıra tartışma programlarına alamıyorlar, AK Parti merkezinden izin alamadıklarını söylüyorlar, sadece tek başına çıkıp kendi belirledikleri konuda konuşmaya izin alabildiklerini söylüyorlar; izin makamıysa belli. Bu durumda tartışma programlarına işte Oğan gibi neticede bir AK Parti etiketi taşıyan kişileri çağırmak durumunda kalıyorlar. AK Parti yetkilileri tartışma programlarına katılmak istiyor da, televizyonlar çıkarmıyor diye bir konu yok yani. Ve sanırım Çiçek de bu konudan haberdar.

Murat Yetkin Hürriyet

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Kavakçı, Cumhurbaşkanı'nın tepkisinden muaf olmalı!

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... Daha bundan dört ay önce, 22 Mart 2017'de bizzat Erdoğan aynen şöyle demişti; "Kendi ülkesini yurt dışındaki bir takım güçlere şikayet eden, ihbar edenlerle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Medya mensubu görüntüsü altında terör örgütlerine militanlık, yabancı servislere ajanlık yapanlara asla taviz vermeyeceğiz." Ancak belli ki, Erdoğan'ın çok sert sözlerle eleştirdiği, "kendi ülkesini yurt dışında ihbar ve şikayet etmek" fiili, Merve Kavakçı için geçerli değil.

(...) İşte Kavakçı'nın Türkiye hakkındaki yorumlarından birkaç örnek;

- Nisan 2002'de, ABD'deki Minaret of Freedom adlı örgütün yemeğinde yaptığı konuşma: "Ahlaki davranış, insan haklarına saygı, eşitlik, herkes için adalet birbirinden ayrılmaz kavramlardır. Eğer birbirlerinden ayrılır ve seçilerek uygulamaya konulurlarsa, ortadan kalkarlar. ABD'yi bu yüce kavramların bir örneği olarak kullanarak, Türkiye ve İsrail'de Müslümanlara işkence edenlerin tavırlarını değiştirmeye çalışıyoruz..." (Aynı toplantıda soru: "Türkiye, Müslüman dünya için ideal ülke olarak gösteriliyor. Bu fikre karşı nasıl savaşırız?" Kavakçı'nın yanıtı: "Biz Amerikalılar olarak, hem federal kamu dairelerinde, hem de yerel hükümetlerde bilinci artırarak bu fikirle mücadele edebiliriz..."

(...) Kavakçı'nın ABD günlerinde dikkat çeken bir başka unsur ise, adının sürekli anıldığı kişiler. Bunların başında da, Türk kamuoyu tarafından iyi tanınan -ve özellikle AKP yandaşı medya tarafından sık sık şeytanlaştırılan- Türkiye'de bir dönem CIA istasyon şefliği de yapmış olan Graham Fuller geliyor.

(... )Kavakçı'nın Fuller'le birlikte katıldığı, her ikisinin de konuşmacı olduğu "Amerika, İslam ve Yeni Milenyum" başlıklı panelden de bahsetmeden geçmek olmaz. Panelde, hem Kavakçı, hem de Fuller Türkiye'ye bol bol eleştiri yağdırmışlardı.

(...) Fuller, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ABD'de oturma izni almasını sağlamak üzere "referans mektubu" yazan isimlerden biri. 15 Temmuz sonrasında da FETÖ'yü aklamak için en çok çaba gösteren Amerikalı isimler arasında yer alıyor...

Zeynep Gürcanlı Sözcü

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Bir damarın temsilcisi

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Bir dönem AK Parti'de MKYK üyesi olarak görev yapan Ayhan Ogan (...) bilerek provokasyon yapan bir troll mü yoksa gerçekten yeni bir devlet kurulmasını isteyenlerin sözcüsü mü?

(...) Dikkat çekme hevesindeki bir Hasan Mezarcı, bir Şevki Yılmaz gibi meczup değil.

Ertuğrul Özkök'ten Devlet Bahçeli'ye devlet tartışmalarına sert tepki gösterilmesine yol açan da Ogan'ın ciddiye alınabilme potansiyeli. (...) büyük ihtimalle AK Parti seçmeni arasında yer alan bir damarı temsil ediyor...

Oray Eğin Habertürk

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Metal değil "FETÖ" yorgunluğu

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan AKP'lilere seslenirken iki de bir "metal yorgunluğundan" söz ediyor ve metal yorgunu haline gelenlerin "kenara çekilmesini" istiyordu.

Ne yalan söyleyelim biz bu ifadelerden kastın "fiziki ya da psikolojik yorgunluk" olduğunu sanıyorduk. Meğer öyle değilmiş! Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan metal yorgunluğu derken "parti ilkelerinden uzaklaşmayı" kastediyormuş.

(...) Sakın "parti değerlerinden uzaklaşanlar" ifadesinden kasıt da FETÖ'cüler olmasın!

Zeki Ceyhan Milli Gazete