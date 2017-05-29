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Torbalı'da sel paniği
Torbalı'da sel paniği
İzmir'de kuvvetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde ani bastıran sağanak nedeniyle bazı evleri, yolları ve alt geçitleri su bastı.
29 Mayıs 2017 Pazartesi 21:13
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.