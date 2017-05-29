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Torbalı'da sel paniği

Torbalı'da sel paniği
İzmir'de kuvvetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde ani bastıran sağanak nedeniyle bazı evleri, yolları ve alt geçitleri su bastı.
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