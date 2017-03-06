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Toroğlu'ndan Mehmet Topal'la ilgili flaş iddia!

Toroğlu'ndan Mehmet Topal'la ilgili flaş iddia! 1
A Spor'da maçın ardından Mehmet Topal'ı sert şekilde eleştiren ve "Benim için öldün, artık sadece Topal'ın. Bu hırsızlık, bu emek hırsızlığı. Utanmadan seviniyorsunuz, üst üste yatıyorsunuz. Ayıptır, yazıktır." diyen Erman Toroğlu'na Mehmet Topal'dan sürpriz bir telefon geldi. Erman Toroğlu, Mehmet Topal'ın kendisini aradığını ve pozisyonla ilgili sorularını yanıtladığını aktardı.
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Yeni Çağ Gazetesi
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