Torun: "AKP iktidarı düşme kaygısı yaşıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef gösterilmesine tepki göstererek, "Sayın Genel Başkana yönelik kumpas kurulmak istendiği aşikâr" diye konuştu.

Bünyamin Öztürk / Yeniçağ

AKP'nin iktidardan düşme kaygısıyla saldırganlaştığını öne süren Torun, bu tür saldırıların CHP'yi yıldıramayacağını belirtti. Torun şöyle devam etti:



"AKP hükümetinin artık bir hükmü kalmadı. CHP'ye yönelik saldırgan tavırlarının iktidardan düşme korkusuna dayalı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'yi bu şekilde yönetmeye çalışabilirler. Ama CHP buna asla prim vermez. Hiçbir zaman korkmadık, sinmedik. Mücadelemizi de sonuna kadar devam ettireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı, 'Benden sonra ülke kötü duruma düşer' minvalinde cümleler saf ediyor. Aslında bu durum kendisinin Türkiye'yi ne duruma getirdiğinin bir itirafıdır. Ama hiç korkmasın bu devlet kabile devleti değil."



İktidarın Türkiye'nin yaşadığı sorunlara yönelmesi gerektiğini bildiren Torun, toplumun barışa ve huzura ihtiyacı olduğunun altını çizdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı yönünde iddialara da değinen Torun, "O noktaya geleceğini düşünmüyorum. Çünkü bunun sonuçları çok farklı olur. Bu ne hukuka sığar, ne barışa ve huzura sığar. Bu iddialara gülüp geçiyor ve ciddiye almıyoruz" dedi.



Seyit Torun, CHP'nin yıllardır FETÖ ile mücadele ettiğini ve daha önce bununla ilgili uyarıları dinlemeyen AKP iktidarının, şimdi de FETÖ'ye benzer yapıların devlet kurumlarında cirit attığını aktardı. Torun sözlerini şöyle tamamladı: "FETÖ ile zerre kadar bile bir ilişkimizi bulsalardı şimdiye kadar her şeyi ortaya dökerlerdi. FETÖ'nün siyasi ayağının da ortaya çıkarılmasını her platformda dile getiriyoruz. Eğer FETÖ'cü arıyorlarsa önce kendilerine bir bakmaları gerekiyor. Bizim bütün siyasi hayatımız FETÖ ile mücadeleyle geçmiştir. Hala FETÖ'ye benzeyen yapılar devlet kurumlarında cirit atıyor. "