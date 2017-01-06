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'Torununa bakan büyükanne' açıklaması

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'Torununa bakan büyükanne' açıklaması
Bakan Müezzinoğlu, "(Torunlarına bakan büyükannelerin desteklenmesi projesi) Bir rakam söylesem spekülatif olur. Çünkü 'şu rakamla, şu şu illerde uygulanacak' diyebileceğimiz çalışmaları bitirmiş değiliz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, torunlarına bakan büyükanneleri desteklemeyi amaçlayan proje kapsamında bin 500 lira gibi bir rakamın verilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, "Şu anda bir rakam söylesem benimki de spekülatif olur. Benim bir rakam söylemem doğru değil. Çünkü 'şu rakamla prensipleri şu olan, şu şu illerde uygulanacak' diyeceğimiz çalışmaları bitirmiş değiliz" dedi.

Bakan Müezzinoğlu, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" etkinliği kapsamında Ankara'dan Konya'ya gidişi sırasında Yüksek Hızlı Tren'de açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bir sıfırını kaldırırlarsa olabilir"

Bir basın mensubun, bazı gazetelerde yayımlanan torunlarına bakan büyükanneleri desteklemeyi amaçlayan proje kapsamında bin 500 lira ödeneceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını sorması üzerine Müezzinoğlu, "Bir sıfırını kaldırırlarsa olabilir" yanıtını verdi.

Söz konusu projenin İstanbul Sanayi Odası tarafından önerildiğini belirten Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Doğum yapan annelerin kısa süreli çalışma nedeniyle istihdamdan uzaklaşacakları ve böyle bir risk olduğunu söylediler. Dolayısıyla kadının istihdamdan kopmaması için bize özel sektörde 'Anneanne Babaanne Projesi'ni veya 'Büyükanne Projesi'ni önerdiler. Onlarla beraber bir ekip kurduk, bu ekip yaklaşık 1,5 aydır çalışıyor. Bu ay sonuna kadar da çalışmaları son şeklini verecek. Biz onlarla yaklaşık bin ailelik bir pilot uygulamayı şekillendireceğiz. Bunun şu anda kamu ayağı yok. Tamamen sponsorlarıyla bir pilot uygulama olacak. Ay sonu çalışmaları sonuçlandıracağız. Şu anda bir rakam söylesem benimki de spekülatif olur. Benim bir rakam söylemem doğru değil. Çünkü 'şu rakamla prensipleri şu olan, şu şu illerde uygulanacak' diyebileceğimiz çalışmaları bitirmiş değiliz. Bitmeyen çalışma üzerinden benim spekülasyon yapmam doğru olmaz."

Müezzinoğlu, projeyi altı ay uygulandıktan sonra artılarını ve eksilerini görebilme imkanı bulacaklarını ifade ederek, haziran ile eylül ayları arasında projenin sonuçlarının ortaya çıkacağını söyledi.

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