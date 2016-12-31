Tottenham'dan Bruma'ya servet

Kadıköy’deki derbide Bruma’yı tribünden takip eden İngiliz ekibi Tottenham, Galatasaray’a 20 milyon Euro’luk bir teklif yaptı.

Galatasaray’ın sahadaki en önemli patlayıcı gücü olan Bruma, hayalini kurduğu İngiltere'ye çok yakın. Sezon başından itibaren İngiliz devlerini peşinden koşturan Portekizli futbolcu için Tottenham'ın 20 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği ortaya çıktı. Portekiz'de yayın yapan A Bola gazetesinin haberine göre, sarı-kırmızılılar ise en az 25 milyon Euro talep ediyor.

SÖZLEŞME UZATMIYOR

Haberde, sözleşmesinin bitimine 1.5 sene kalan 22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile masaya oturmadığı için Tottenham'ın elinin güçlendiğine yer verildi. Ayrıca sarı-kırmızılıların bir an önce sözleşme uzatıp, 50 milyon Euro'yu bulan bir serbest kalma maddesi eklemek istediği ifade edildi. Hatırlanacağı gibi İngiliz ekibinin scout ekibi, Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde Bruma'yı izlemişti.