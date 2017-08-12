Bugünkü YENİÇAĞ »

Trabzon şehidi doğum gününde uğurlandı

»
Trabzon şehidi doğum gününde uğurlandı
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik doğum gününde toprağa verildi.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik (41), Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon'dan uçakla Hatay Havalimanı'na getirilen şehit Gedik'in naaşı buradan alınarak, karayoluyla Bekbele Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

Şehidin eşi Cemile, kızı Perizat Kayra, oğlu Alp Koray, annesi Hatice ve babası Ahmet Gedik, burada şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Baba Ahmet Gedik, bu sırada, "O ölmedi. Vatan sağ olsun" dedi. Vatandaşlar da attıkları sloganla terör örgütünü lanetledi.

Bugün doğum günü olduğu öğrenilen şehidin cenazesi helallik alınmasının ardından Bekbele Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı aynı mezarlıkta defnedildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay Valisi Erdal Ata, bazı Hatay milletvekilleri, protokol üyeleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Trabzon şehidi doğum gününde uğurlandıTrabzon şehidi doğum gününde uğurlandıKuzey Kore'de savaş hazırlığıKuzey Kore'de savaş hazırlığıTrump'tan bir tehdit de Venezuela'ya!Trump'tan bir tehdit de Venezuela'ya!Rus ordusu teyakkuza geçtiRus ordusu teyakkuza geçtiÇin'den ABD Kuzey Kore gerilimine açıklamaÇin'den ABD Kuzey Kore gerilimine açıklamaLavrov'dan Kuzey Kore açıklamasıLavrov'dan Kuzey Kore açıklamasıTren faciası: Kafa kafaya çarpıştılarTren faciası: Kafa kafaya çarpıştılarPeşmergelerden, Türkmenlerin afişlerine saldırı!Peşmergelerden, Türkmenlerin afişlerine saldırı!Çavuşoğlu: Türkiye, Rusya karşıtı yaptırımları onaylamıyor!Çavuşoğlu: Türkiye, Rusya karşıtı yaptırımları onaylamıyor!İranlı general IŞİD için çok sert konuştu!İranlı general IŞİD için çok sert konuştu!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti