Trabzon'da Karadeniz usulü tehlikeli köprü

Karadeniz Usulü üst geçitlere bir yenisi daha eklendi. Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaklaşık 400 metre uzunluğundaki üst geçidi kullanmak istemeyen vatandaşlar karayolunu kullanarak tehlikeli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yıldızlı mahallesinde trafik yoğunluğunu azaltmak için geçtiğimiz aylarda yapımı biten Yonca Kavşağın Sera Gölü'ne çıkan yol güzergahında yaptırılan üst geçit görenleri şaşırtıyor.

Bir süre önce hizmete giren ve yaklaşık 400 metre uzunluğunda inşa edilen üst geçidin düz yol olan kısmından tekerlekli sandalyesi ile üst geçidi kullanmak isteyen engelliler, karşı tarafa geçtiğinde aşağıya inmek için merdiven engeli ile karşılaşıyor. Uzunluğu nedeniyle de üst geçidi tercih etmeyen vatandaşlar araçların geçiş güzergahından tehlikeli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor.

Üstgeçidin daha kısa olması gerektiğini belirten Haydar Mumcu isimli vatandaş, “Böyle bir üstgeçit görmedim. Nereden çıkacağımı bilmiyorum. Daha kısa olması lazımdı. Dolmuşa binmek için dünyayı dolaşmam gerekiyor. Bunun gibi uzun olan bir üstgeçit daha görmedim” dedi.,

Daha önce böyle uzun bir üstgeçide rastlamadığını dile getiren Sami Günaydın ise “Çok uzun bir üst geçit. Daha yeni yapıldı hiç çıkmadım ama çıkmakta istemiyorum. Daha kısa olabilirdi. Böyle uzun bir üst geçide daha önce denk gelmedim” ifadelerini kullandı.