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Trabzon'da öğrenci evinde darp edilen kız konuştu

Trabzon'da öğrenci evinde darp edilen kız konuştu 1
Trabzon’da geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden randevulaşıp kavga eden gruptan bir genç kız, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Daha fazla gündemde kalmamak adına açıklama yapmaktan çekindiklerini belirten E.K., "Hakkımızda yapılan asılsız haberler sonucunda bu açıklamayı yapmak zorunda kalmış bulunmaktayız" dedi.
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Yeni Çağ Gazetesi
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