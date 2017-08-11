Trabzon'da PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandığı öğrenildi. Yaşanan çatışmada ağır yaralanan bir astsubay şehit oldu. Biri sivil olmak üzere 2 kişi de yaralandı.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Maçka ilçemiz kırsalında yapılan istihbarat çalışmaları sonucu 9 Ağustos tarihinde başlatılan operasyon sırasında, 11 Ağustos tarihinde, bugün saat 15.00'te bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlanmış olup operasyonel faaliyet devam etmektedir."



Sıcak temasın sağlandığı bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği öğrenildi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Maçka kırsalında PKK’lı teröristlerle sıcak temas sağlandığını belirterek "O bölgede istihbarat çalışması yapmıştık. 2 gün önce başlatılan bir operasyon vardı. Operasyon kapsamında sıcak temas sağlandı. Sıcak temas bir süre sonra kesildi. Bölgede arama tarama faaliyeti sürüyor" dedi.

1 ASKER ŞEHİT

Valilikten yapılan son bilgilendirmeye göre operasyonel faaliyet esnasında yaşanan sıcak temas sırasında iki güvenlik personeli ile bir sivil vatandaş yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan astsubayın şehit olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre çatışmada yaralanan bir astsubayın şehit olduğu iddia edildi. Teröristlere yönelik operasyonun genişletilerek sürdürüldüğü bildiriliyor.

Bölgede 2 gündür arazi arama tarama çalışması devam ediyordu. Sıcak temasın saat 15.00 sıralarında Vazelon Manastırı kırsalında yaşandığı iddia ediliyor.

MAYIS AYINDA 1 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Hatırlanacağı üzere Trabzon'un Maçka İlçesinde Mayıs ayında, Jandarma ekiplerine PKK'lı teröristler ateş açmıştı. Açılan ilk ateşte Uzman Onbaşı Osmangazi Çetingöz yaralanmış, kaldırıldığı hastanede doktorların da tüm müdahalelerine rağmen şehit düşmüştü...

Bölgedeki teröristler aranıyordu.

Trabzon'da yerel basının geçtiği haberlere göre bölgeye Özel Harekat polisleri ve komandoların sevk edildiği bildiriliyor.