Trabzon'da tüm stat asker selamı verdi!

Trabzon Maçka’daki Köprüyanı Mahallesi’nde 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’in şehit edilmesi tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Trabzonspor ligin ilk maçında şehitlere asker selamı verdi.

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Burak Yılmaz’ın Trabzonspor’a geri döndüğü, Trabzonspor’un eski çalıştırıcısı Mustafa Reşit Akçay’ın Atiker Konyaspor ile ilk lig maçına çıktığı mücadeleye ‘Kral’ lakaplı Burak Yılmaz damga vurdu.





Karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları da Trabzon Maçka’da şehit olan Eren’i unutmadı. Şehitlerin anıldığı bir pankartla sahaya çıkan Trabzonspor ve Konyaspor futbolcuları, birlik beraberlik görüntüsü sergilediler.





Tüm stat şehit Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik için asker selamı verdi.





Trabzonspor, sosyal medya hesabı Twitter'dan da "Yiğidimiz Eren hep 15 yaşında... Unutulmayacaksın! #İyikiVarsınEren" notuyla paylaşımda bulundu.





