Bugünkü YENİÇAĞ »

Trabzon'da tüm stat asker selamı verdi!

»
Trabzon'da tüm stat asker selamı verdi!
Trabzon Maçka’daki Köprüyanı Mahallesi’nde 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’in şehit edilmesi tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Trabzonspor ligin ilk maçında şehitlere asker selamı verdi.

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Burak Yılmaz’ın Trabzonspor’a geri döndüğü, Trabzonspor’un eski çalıştırıcısı Mustafa Reşit Akçay’ın Atiker Konyaspor ile ilk lig maçına çıktığı mücadeleye ‘Kral’ lakaplı Burak Yılmaz damga vurdu. 

Karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları da Trabzon Maçka’da şehit olan Eren’i unutmadı. Şehitlerin anıldığı bir pankartla sahaya çıkan Trabzonspor ve Konyaspor futbolcuları, birlik beraberlik görüntüsü sergilediler.



Tüm stat şehit Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik için asker selamı verdi. 



Trabzonspor, sosyal medya hesabı Twitter'dan da "Yiğidimiz Eren hep 15 yaşında... Unutulmayacaksın! #İyikiVarsınEren" notuyla paylaşımda bulundu.
 

fef.jpg
 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Feghouli'nin bonservisi belli olduFeghouli'nin bonservisi belli olduArda Turan adım adım Galatasaray'aArda Turan adım adım Galatasaray'aTrabzon'da tüm stat asker selamı verdi!Trabzon'da tüm stat asker selamı verdi!Beşiktaş – Antalyaspor: 2-0 / Maç özetiBeşiktaş – Antalyaspor: 2-0 / Maç özetiTrabzonspor 2-1 Atiker Konyaspor / Maç özetiTrabzonspor 2-1 Atiker Konyaspor / Maç özetiFeghouli İstanbul'a böyle geldiFeghouli İstanbul'a böyle geldiŞennur Demir İtalya’da Şampiyon OlduŞennur Demir İtalya’da Şampiyon OlduMesut Özil'in yeni takımı belli olduMesut Özil'in yeni takımı belli olduYaşlı atletlerin azmi böyle tarihe geçtiYaşlı atletlerin azmi böyle tarihe geçtiUsain Bolt, kariyerinin son yarışını tamamlayamadıUsain Bolt, kariyerinin son yarışını tamamlayamadı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti