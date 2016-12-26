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Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe / Maç özeti

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Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe / Maç özeti
Hüseyin Avni Aker'e veda maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-0 yenerek rakibini bozguna uğrattı. Bordo-mavili takımda erken oyundan atılan ve penaltıya sebebiyet veren Yusuf Erdoğan'a büyük tepki vardı.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’a konuk oldu. Hüseyin Avni Aker’e veda niteliği taşıyan maçta sarı-lacivertliler rakibini 3-0’lık net skorla yendi.

Fenernabahçe’nin gollerini 29. dakikada penaltıdan Fernandao, 40. dakikada Moussa Sow ve 67’de Jeremain Lens kaydetti.

Sarı-lacivertliler bu skorla ilk yarıyı 31 puan ile Galatasaray’ın 2 puan arkasında, dördüncü sırada bitirdi. Trabzonspor ise 18 puan ile 13. sırada kendine yer buldu.

Advocaat’ın takımı ligde 17. hafta maçında Adanaspor’u konuk edecek. Trabzonspor ise Bursaspor deplasmanına gidecek.

Eski statlarına veda için tribünlerin tamamını dolduran Trabzonspor taraftarları ilk yarıda şoke oldu.

YUSUF ERDOĞAN YAKTI

Maçın dengede gittiği sıralarda Yusuf Erdoğan, kaleye yönelen topu eliyle çelince hakem Ali Palabıyık tereddütsüz penaltı noktasına gitti. Erdoğan direkt kırmızı ile oyundan atıldı. Fernandao atışı gole çevirirken, Trabzonspor bu dakikadan sonra çözüldü.

40. dakikada Sow’un golüyle farkı açan konuk takım, 67’de Lens’in müthiş golüyle iyice rahatladı. Avni Aker’e veda maçında Trabzon taraftarları ummadıkları bir sonuç ile karşı karşıya kaldılar.

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