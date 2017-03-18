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Trabzonspor 2-0 Galatasaray / Maç özeti

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Trabzonspor 2-0 Galatasaray / Maç özeti
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi bordo mavili ekip 2-0 kazandı.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor ve Galatasaray, Medical Park Arena’da karşı karşıya geldi. Mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çaldı. Maçtaki gol perdesini ev sahibi takım 23’te açtı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte boş kalan Castillo sert vurdu, çizgide Podolski’nin çıkarmak istediği topu önünde bulan Ndoye tek dokunuşla ağları sarstı: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarı golle başladı. 49’da maçta farkı 2’ye çıkaran sayı geldi. Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Pereira’nın bıraktığı topu Olcay nefis bir şekilde Yusuf Yazıcı’nın önüne bıraktı, genç oyuncu da kaleyi karşısına alır almaz nefis bir plaseyle topu ağlara yolladı: 2-0.

65’te bordo mavili ekip 10 kişi kaldı. Birkaç dakika önce Bruma’yı düşürerek umut vadeden atağı kesmekten sarı kart gören Uğur Demirok, bu kez benzer pozisyonda Podolski’yi düşürdü ve ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı. Trabzonspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Karadeniz ekibi, Süper Lig’in ikinci yarısında oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik almış oldu. Ersun Yanal’ın öğrencileri puanını 41 yaptı. Sarı kırmızılı takım 46 puanda 3. sıradaki yerinde kaldı. Tudor’un öğrencieri, ligin 26. haftasında Türk Telekom Arena’da Adanaspor’u konuk edecek. Fırtına ise, Çaykur Rizespor ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacak.

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