Trabzonspor 2-1 Atiker Konyaspor / Maç özeti

Trabzonspor, ligin ilk haftasında Atiker Konyaspor ile sahasında karşı karşıya geldi. Maça adeta mağlup başlayan Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın iki golü ile galibiyete uzandı.

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Burak Yılmaz’ın Trabzonspor’a geri döndüğü, Trabzonspor’un eski çalıştırıcısı Mustafa Reşit Akçay’ın Atiker Konyaspor ile ilk lig maçına çıktığı mücadeleye ‘Kral’ lakaplı Burak Yılmaz damga vurdu. Karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları da Trabzon Maçka’da şehit olan Eren’i unutmadı. Şehitlerin anıldığı bir pankartla sahaya çıkan Trabzonspor ve Konyaspor futbolcuları, birlik beraberlik görüntüsü sergilediler.

Ersun Yanal’ın orta sahayı çabuk geçen Trabzonspor’u ile Mustafa Reşit Akçay’ın savunmada iyi kapanıp hızlı ataklarla hücum eden takımı tam bir taktiksel savaşa sahne oldu. İki takım da birbirlerinin eksiklerini iyi değerlendirip bol bol pozisyona girdi. Ancak ilk 10 dakikada atılan iki gol dışında kalan pozisyonlar değerlendirilemeyince, seyir zevki açısından oldukça keyifli geçen mücadele gol sayısı bakımından son dakikalara kısır girdi. Uzatmalarda sahneye bir kez daha çıkan Burak Yılmaz, takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

Beşiktaş karşısında Süper Kupa zaferi kazanan Atiker Konyaspor, zorlu Trabzon deplasmanında da diri bir görüntü sergiledi. Bu sezon oldukça can yakacağa benzeyen Mustafa Reşit Akçay’ın takımı, sezona puanla başlamayı başardı. Son dakikada yenilen golle mağlup olan Atiker Konyaspor, özellikle hızlı hücumlarındaki etkinliği ile dikkat çekti.

Sezona taraftarı önünde üç puanla başlamak isteyen Trabzonspor ise istekli ancak beklenen seviyenin altında bir görüntü çizdi. Özellikle ceza sahası içinde çoğalmakta zorlanan Ersun Yanal’ın takımı, tüm gol umutlarını Burak Yılmaz’a bağlamış bir anlayış sergiledi. Savunmanın arasında yalnız kalan Burak Yılmaz, yine de iki gol birden bularak takımını kurtaran isim oldu. Yusuf Yazıcı kaldığı yerden devam ederken takımın en etkili isimlerinden biri olarak dikkat çekti.

50. yılında şampiyonluk parolası ile sezona başlayan Trabzonspor’un hala eksikleri olduğu göze çarptı. Özellikle savunmada aksayan bordo-mavili ekip, hücumda ise yeterli üretkenliği sağlayamadı. Final paslarında eksik kalan ve rakip ceza sahası içinde çoğalamayan Trabzonspor, Burak Yılmaz’ın muhteşem oyunu ile galibiyete uzandı.

Karşılaşma fırtına gibi başladı. Okay Yokuşlu’nun hatasını affetmeyen Fofana, henüz 2. dakikada takımını öne geçirdi. Bu gole Burak Yılmaz 10. dakikada karşılık verdi. Pereira’nın ortasına iyi yükselen Burak Yılmaz, 5 sene sonra döndüğü Trabzonspor forması ile çıktığı ilk maçta golü bulmuş oldu. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Burak Yılmaz, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara göndererek, takımının ve kendisinin ikinci golünü attı. Trabzonspor bu golle üç puana uzanan takım oldu.