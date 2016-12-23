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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için flaş karar!

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için flaş karar!
Trabzon İl Güvenlik Kurulu toplantısından son dakika kararı... Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarının alınmayacağı açıklandı.

Süper Lig'de deplasman yasağının bu sezon itibariyla kaldırılmasıyla gözler, pazartesi oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında, konuk ekip taraftarlarının Avni Aker'e alınıp alınmayacağına çevrilmişti.

Bugün toplanan Trabzon İl Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe taraftarının zorlu karşılaşmaya alınmayacağını karara bağladı.

Böylece ilk yarının son karşılaşması olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında, Sarı-Lacivertliler taraftarlar yerini alamayacak.

Trabzon taraftarı İstanbul'daki 2 maça da girmişti...

Sezon başında Süper Lig'de deplasman yasağı kalkmış ve yıllar sonra derbilere deplasman seyircisinin girmesinin önü açılmıştı. İlk olarak oynanan Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinde Sarı-Kırmızılı taraftarlar uzun yıllar sonra Vodafone Arena'da yerini almıştı. Sonrasında İstanbul'da sırasıyla Galatasaray ve Beşiktaş'a konuk olan Trabzonspor, seyircisinin desteğini arkasına alabilmişti. Hiçbir sorunun yaşanmadığı karşılaşmaların ardından gözler 16. haftadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçına çevrilmişti.

Trabzonspor'un seyircisini İstanbul'daki maçlara götürebilmesine karşın, İl Güvenlik Kurulu'nun tam tersi bir karar almasına, Fenerbahçe cephesinin nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.

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