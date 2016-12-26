Trabzonspor – Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Avni Aker Stadı’nın ev sahipliği yapacağı son lig maçına Trabzonspor umutlanmak, Fenerbahçe zirveden kopmamak için sahaya çıkacak. İlk yarının son derbisi saat kaçta başlayacak?

Trabzon’da bugün her açıdan bir kapanış gecesi yaşanacak. Spor Toto Süper Lig'in ilk devresi ve yılın son lig maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, yeni stadına geçmeden önce evindeki son maçında sarı-lacivertlileri ağırlayacak. Misafir takım taraftarlarının tribünlerde yer almayacağı mücadelede iki takım da galibiyet istiyor.

Devre arasında transfer yapacak Trabzonspor, alınacak üç puanla ikinci yarıda Avrupa yarışına girmek amacında. Şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe ise lider Başakşehir'in puan kaybını değerlendirmek hedefinde. Fırtına'da Bero, Kanarya'da Skrtel kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Avni Aker Stadı’nda oynanacak olan Trabzonspor – Fenerbahçe maçında hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

TRABZONSPOR – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA

Saat 19:00’da başlayacak olan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı Lig TV’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

TRABZONSPOR: Onur, Zeki, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay, Yusuf, Mehmet Ekici, Castillo, N'doye

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Neustadter, Kjaer, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Lens, Alper, Volkan Şen, Sow

SKRTEL CEZALI, RVP VE HASAN ALİ YOK



F.Bahçe 'de sarı kart cezalısı Martin Skrtel, dev mücadelede forma giyemeyecek. Kanarya'da ayrıca sakatlığı bulunan Van Persie ve grip olan Hasan Ali ile kadro dışı bırakılan Emenike ve van der Wiel de Trabzon'da yok. Van Persie'nin yerine Sow tek forvet, Hasan'ın yokluğunda ise sol bekte İsmail Köybaşı görev yapacak.



TRABZON'DA KAYBETMİYOR



F.Bahçe ile Trabzonspor 42 yıllık rekabette 118. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki maçların 47'sini F.Bahçe kazanırken, bordo-mavili takım ise 37 galibiyet aldı. Kanarya, ligde de üstün olan taraf. Lig tarihinde 86 kez kapışan ikiliden Fenerbahçe 36, Trabzonspor 22 kez galip geldi. Trabzon'daki son 6 lig maçından 4'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan F.Bahçe, rakibine deplasmanda en son 2010-11 sezonunda 3-2'lik skorla yenildi.



14 MAÇTIR YENİLMİYOR



Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynadığı son 14 resmi maçta hiç yenilmedi. Bunların 9'unu kazanan Kanarya, 5 kez de berabere kalarak rakibine zaferi unutturdu. Sarı- lacivertli takım, bordo-mavililerden gol de yemiyor. Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı çıktığı son 9 resmi mücadelede de kalesini gole kapatmayı başardı. Fenerbahçe, Fırtına'dan son golü 2011-12 sezonunun 3-1 biten Süper Final maçında yemişti..