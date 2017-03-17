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Trabzonspor Galatasaray'ı rahat yener...

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Murat TAŞKIN

Süper Lig'de yarın akşam Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın "Medicalpark Arena", Trabzon Valisi Yücel Yavuz'un ise, "Şenol Güneş" dediği Akyazı'daki yeni stat, Galatasaray taraftarının da önünde Trabzonspor'un ilk ciddi sınavına tanıklık edecek.

6 yıllık yasakların kaldırılmasının ardından yüzde 5'e tekabül eden 2.100 Galatasaray taraftarı kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekleyebilecekler. Ama karşılarında ise Trabzon futbol tarihine "yeni bir ilk" şekliyle damga vuracak 39 bin 500 Trabzonspor taraftarını bulacaklar. Hatırlatalım stadın toplam kapasitesi 41 bin 461 ve tüm koltuklarda dolu.

Siz tribünlerdeki bu tabloya ikinci yarıda mağlubiyeti bulunmayan ve son Akhisar maçında da olduğu gibi "gol yese de fazlası ile telafi eder" dedirtecek kadar güven veren sahadaki Trabzonspor'u ekleyin... İşte bu Trabzonspor, işi bu kez "Derbilerin sonucu belli olmaz" gerçeğine bile bırakmayacak ve sarı-kırmızılıları bu kez evine eli boş gönderecektir. Bakınız Galatasaray'ın sakatlıklar nedeniyle kuramayacağı savunma hattındaki zaafın katkısından bile söz etmiyorum!

Hatta, N'doye-Rodellega ikilisinin olmayan savunma hattı içinde bu kez çok rahat hareket edip, farklı skor bile üretme ihtimalinden de bahsetmiyorum!

 

Mabede veda olmaz!

 

Trabzonlu için "Hüseyin Avni Aker'e veda" diye bir ifade olmaz, olamaz...

Hiç, mabede veda olur mu?

Her ne kadar "mabet" dediğimizde camiyi sananlar çoklukta olsa da, gerçek mabedin insanların gönlü olduğunu bilmek ve işte oradan da Avni Aker'i silip atmak mümkün olmadığına, olamayacağına göre, devlet-i aliye hesabına karar vericilerin bunları unutma hakları yoktur!

"Anlayana sivri sinek saz" hesabıyla demek istediğimiz budur...

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