Trabzonspor Giuliano ile anlaştı iddiası

Fenerbahçe'nin imza attırmak için İstanbul'a getirdiği Giuliano'nun transferinde devreye giren Trabzonspor'un Zenit'le 10 milyon euro'ya anlaştığı iddia edildi.

50. yıla şampiyonluk parolasıyla giren Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Giuliano için yaptığı son dakika atağı ortalığı karıştırdı.

Trabzonspor, Rus ekibi Zenit'le oyuncunun transferi için anlaşma sağlarken 10 milyon euro bonservis ödemeyi kabul etti.

İddiaya göre Trabzonspor bu parayı 1 yıl içinde 3 taksitte ödeyecek.

Bu arada Giualiano'nun Muharrem Usta'ya gönderdiği iddia edilen bir videoyayınlandı. Ancak videonun eski olduğu belirtiliyor.

Trabzonspor'un paranın kaynağı olarak Onazi'den gelecek paranın yanı sıra Rodallega'yı da satacağı iddia edildi.

Bu arada Trabzonspor'un oyuncu için de Fenerbahçe'nin teklifinden 750 bin euro daha fazlasını teklif ettiği öğrenildi.

Trabzonspor oyuncunun menajerine saat 17.00'ye kadar süre verdi.

Farklı iddialar

Bu arada Sabah gazetesi de menajerlerin piyasayı kızıştırmak için oyuncuyu Trabzonspor'a önerdiğini yazdı. Haberde Bordo-mavili kulüp adına Zenit Kulübü'ne bonservis bedeli sorulurken, Rus ekibi, "Biz Fenerbahçe ile anlaştık başka takımla görüşmeyeceğiz" yanıtı verdi diye yazıldı.

Öte yandan Trabzonsporlu yöneticilerin olaydan haberdar olmadığı, menajerlerin Fenerbahçe'yi zor durumda bırakmak için böyle bir girişimde bulunduğu iddia edildi.

Muharrem Usta'nın hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi

Tüm bunlar olurken Giuliano ve kulübü ile görüşen Fenerbahçe, Trabzonspor başkanı Muharrem Usta'nın sahibi olduğu Liv Hospital'da Giuliano'yu muayeneden geçiriyorlardı.

Mahmut Uslu: Oyuncu bizim

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu ise Zenit kulübüyle anlaştıklarını Giuliano'nun kendi oyuncuları olacağını açıkladı.

Yeni Şafak'ın iddası

Yeni Şafak gazetesi Trabzonsporlu kaynaklara dayandırdığı haberinde Fenerbahçe'nin Giuliano'yu oynatmak için Trabzonspor'la görüşmesi gerektiğini, transferin resmileşmesi halinde bordo mavililerin hukuksal olarak 12 milyon Euro'luk bir bedel alabileceği ifade edildi.

'Havaalanından kaçıracaklardı' iddiası

Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar şöyle konuştu: 'Guiliano ile ilgili bildiklerimi yazayım.Trabzonlular kaçıracak diye havaalanından taraftarın arasına sokulmadı.Hastaneye 15 korumayla gitti.'