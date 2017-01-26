Trabzonspor nereye koşturuluyor?

Yarın akşam (27 Ocak Cuma) Trabzonspor'un mazisinin anlatılırken, günümüzden de değerlendirildiği bir zaman dilimine tanıklık edeceğiz.

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katkıları ile meslektaşımız Cengiz Özkarabekir'in hazırladığı "Efsane: Avni Aker'e Veda" belgeseli Türk futbolunda Trabzonspor gerçeğinin temelinde yatan unsurları ortaya koyacak.

Bu belgeselin, Trabzonspor'un, kendi sularını ihmal ederek "taşıma suyla değirmenini döndürmeye" çalıştığı bir süreçte çoklarına mesaj olacaktır. Kupadan saf dışı olunduğu, ligde küme düşme endişesinin ortadan kalktığı, şampiyonluk hesaplarının Kaf dağının ardına kaldığı bir süreçte milyonları sayarak 31 yaşındaki Rodelga'yı alsan ne olur, almasan ne? Sezon başında alınanlardan Durica dışındakilerin pek işe yaramadığını görüldü ki, ara transfer döneminde tekrar yabancılara hücum edildi. Edildi edilmesine de Trabzonspor bunlarla ne elde etti, ya da edecek?

İşte işin püf noktası burada. Trabzonspor bu yıl kurduğu bu kadro ile gelecek sezon şampiyonluğa oynayabilecek mi? "Oynar" diyecek olanların 30 yıldan beri her sezona "şampiyon olacağız" diye başlayanlardan başkası olmayacağını söylemeye gerek var mı? Demek istediğim o ki, "50'inci yılda şampiyonluk" diye yola çıkan bugünkü yönetim 2107'in birinci kısmını, yani 2016-2017'yi yitirdi. Ama ikinci kısım olan 2017-2018'i de yitirmesi bu kadro ile kuvvetle muhtemeldir.

Şampiyonluğun yarısı garanti olur

İşte bu nedenle başlığa "Trabzonspor nereye koşuyor?" sorusunu oturttuk. Trabzonspor gelinen noktada şampiyonluğa koşacak ise, bunun zamanı en az 3-4 yıl sonrasıdır. Bunun için de, tıpkı Efsane kadronun Anadolu ihtilalini yarattığı dönemdeki gibi asgari 5-6 oyuncusu kendi bünyesinden olmak zorundadır. Mesela 6 şampiyonluk yaşamış kadronun defansında bir çırpıda sayabildiğimiz, Şenol-Turgay-Necati-Kadir Cemil beşlisine benzer bir defans hattı oluşturmak, şampiyonluğun yarısına garantiye almak demek değil midir?

Onun için, hedefi bir yıl değil, 3-4 yıl sonrasına koyarak yola çıkmak ve bu yolda da kadronun çekirdeğini Trabzon patentli oluşturmaktan başka yol yoktur. Bunun dışındaki koşuların varacağı yer son 30 sezondaki gibi olacaktır.