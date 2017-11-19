Trabzonspor-Osmanlıspor 4-3 (Maç Özeti)

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Osmanlıspor'u 4-3 mağlup etti. Burak Yılmaz 2 golle galibiyetin mimarı oldu.

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Osmanlıspor'u konuk etti. Bordo-mavili ekip 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 4-3 galibiyet çıkardı. Sakatlık sürecinin ardından sahalara dönen Burak Yılmaz 2 golle galibiyetin mimarı oldu. Karadeniz temsilcisi bu skorla 16 puana yükseldi. Osmanlıspor ise 8 puanda kaldı. MAÇ ÖZETİ 7.dakikada sağ kanattan Josue'nin kullandığı köşe vuruşunda Musa Çağıran ön direkte kafa vuruşunu yaparak topu kaleci Onur Kıvrak'ın solundan ağlarla buluşturdu. 0-1 18. dakikada Pereira'nın uzun kullandığı taç atışında Dame N'Doye ceza alanı içinde topu kafayla arka bölüme Jan Durica'ya indirdi. Jan Durica, voleyle vuruşunda ise kaleci Hakan, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 28. dakikada Osmanlıspor'un sol kanattan kullandığı korner atışında Anıl Karaer'in kafa vuruşunda kaleci Onur'un çizgi üzerinde çıkardığı top Pereira'nın sırtına çarparak filelere gitti. 0-2 35. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Castillo'nun pasında topla buluşan N'Doye'nin müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hakan'ın sağından auta çıktı. 39. dakikada Castillo'nun sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde N'Doye'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hakan'ın sağından ağlarla buluştu. 1-2 41. dakikada Onazi'nin pasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın ceza sahasına girerek sert şutunda top filelere gitti. 2-2 57. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında ceza sahası içine giren Serdar Gürler'in arka direğe çıkardığı topu Pereire kendi kalesine gönderdi. 2-3 67. dakikada Mas'ın sol taraftan yerden pasında kale sahasındaki Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hakan Arıkan'dan döndü. 70. dakikada N'Doye'nin vuruşunda savunmadan dönen top ceza sahası sağ çaprazında bulunan Yusuf Yazıcı'nın önüne düştü. Ayağının içiyle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Hakan'ın sağından ağalarla buluşturdu. 3-3 83. dakikada Özer Hurmacı'nın ceza sahası içinde sert şutunu kaleci Onur kornere çıkardı. 90+1. dakikada hakem Ümit Öztürk, Numan'ın Burak Yılmaz'a yaptığı harekete penaltı olarak değerlendirdi. 90+3. dakikada peantıyı kullanan Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı kaleci Hakan'ın solundan ağalarla buluşturdu. 4-3