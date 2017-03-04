Trabzonspor'a geri dönüyor

50. yılında şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, G.Saray'da gözden düşen eski futbolcusu Selçuk İnan'ı geri getirmeyi planlıyor.

Galatasaray'da hem yönetimin, hem taraftarın, hem de teknik direktörün istemediği isim olan Selçuk İnan'ın Ersun Yanal'ın radarına girdiği kaydedildi.

TEKRAR ÇALIŞMAK İSTİYOR

Selçuk İnan'la, Manisa'da beraber çalışan, daha sonra bu oyuncuyu Trabzonspor'a aldıran ve milli takıma kadar yükselmesinde büyük pay sahibi olan Ersun Yanal bir kez daha eski öğrencisiyle çalımak istediğini seslendirmeye başladı.

BAŞKAN USTA MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

Burak'tan sonra Selçuk İnan'ın da geriye dönüş ihtimali konuşulmaya başlandı. Sezon başında yine bir ara Galatasaray'dan ayrılmasının gündeme geldiği dönemde Ersun Yanal'ın görüştüğü ve Trabzon'a davet ettiği Selçuk İnan'ın menajeri Batur Altıparmak'la Usta'nın, İstanbul'da bir araya geldiği ortaya çıktı.

Usta'nın Altıparmak'la yaptığı görüşmenin Okay Yokuşlu'nun sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili olduğu ancak menajerin Selçuk konusunu Başkan'a açtığı öğrenildi.

YURTDIŞI OLMAZSA TRABZON'A GERİ DÖNECEK

Galatasaray'dan ayrılması halinde Ersun Yanal'la çalışma fikrine sıcak bakması beklenen Selçuk'un yurt dışından daha cazip bir teklif almaması halinde kamuoyunda oluşacak gündemi de değerlendirerek Trabzonspor'a gelebileceği konuşulmaya başlandı.

Burak konusunda herhangi bir olumlu gelişme yaşanmasının da Selçuk'un tercihinde rol oynayacağı yorumları ağırlık kazandı.